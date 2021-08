Todo está encarrilado, pero el fichaje se hace de rogar. Aunque Foulquier pasó la revisión médica el viernes y habló de su llegada al Valencia CF en la Clínica Imed, la operación sigue pendiente de una serie de detalles para que los clubes formalicen el acuerdo. "Está cerca, esperamos cerrarlo en las próximas horas", reconoció el propio Bordalás tras el partido. Sin embargo, los famosos flecos no se han llegado a cerrar este sábado. Lo normal es que la luz verde llegue este domingo. Pero hasta que eso ocurra el lateral se mantiene a la espera de una llamada para pasarse por las oficinas y firmar su contrato de cuatro años.

Al coincidir con el parón de selecciones, el retraso en el anuncio oficial es un mal menor para el Valencia, que por contra sí que agilizó gestiones para que Marcos André llegase para el partido contra el Alavés. En esta ocasión lo que falta es una entente definitiva sobre las variables del traspaso. El Valencia pagará un fijo de alrededor de 2,5 millones de euros y hasta uno más por objetivos deportivos, con lo que el montante total se acerca mucho a los 4 que empezó pidiendo el Granada. Sin embargo, lo que quiere el club nazarí es que los bonus sean de más fácil cumplimiento para poder asegurarse así una mayor tajada. Y es que de la cantidad que perciba, un 20 por ciento irá a las arcas del Watford, el anterior propietario del futbolista de Guadalupe.

Más allá de estas horas de incertidumbre, el fichaje de Foulquier no peligra. No hay marcha atrás en la que será la cuarta cara nueva en lo que va de verano tras Alderete, Mamardashvili y Marcos André. El Granada incluso tiene preparado ya a su relevo tras haber llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la cesión de Santiago Arias, que ya ha llegado a Los Cármenes. Lo hará oficial en cuanto llegue el OK con 'Foulqui', un jugador importante para los andaluces y que de hecho llegó a ser hasta su primer capitán.

Como ha ocurrido con el resto de caras nuevas, la llegada de Foulquier es una petición expresa de Bordalás, que está teniendo voz y voto en la configuración de la primera plantilla. Gracias a las variantes que le aporta, el técnico considera que podrá liberar tanto a Soler como a Wass de la banda derecha y formar con un doble lateral junto a Thierry Correia. Las condiciones económicas del traspaso también han posibilitado este deseo del míster, algo que no ha ocurrido, al menos de momento, con los de Arambarri ni un Djené que sigue estando muy complicado. No obstante, el mercado apura su recta final y todavía pueden seguir pasando más cosas.