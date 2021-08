José Bordalás le ha colgado el dorsal ‘6’ a Hugo Guillamón. Deportiva y físicamente. El técnico del Valencia es el responsable de que el jugador luzca el ‘6’ a la espalda esta temporada. La elección del número no fue una petición expresa del futbolista. Ni mucho menos. En su cabeza estaba el mítico ‘4’ de Ricardo Arias y de muchas leyendas del Valencia que hicieron historia en el centro de la defensa. «Tú tienes que cogerte el ‘6’ este año», le dijeron un día este verano en el vestuario. Bordalás (en consenso con el club) estaba detrás. El gesto del dorsal fue toda una declaración de intenciones. Bordalás ya pensaba en Guillamón como mediocentro defensivo y no había nada mejor para convencer a Hugo de que podía ser el ‘6’ del equipo que ponerle el ‘6’ a la espalda. Dicho y hecho.

Adelantar la posición de Guillamón parecía un parche de urgencia, pero nunca lo fue. Bordalás ha creído en Hugo como mediocentro defensivo desde el primer minuto de la pretemporada. El de l’Eliana siempre entró en los planes del entrenador como centrocampista independientemente de que llegara o no el ansiado fichaje del ‘stopper’ (el club ha trabajado en opciones como Mauro Arambarri o Jefferson Lerma). A la alarmante necesidad de la plantilla se unió el firme convencimiento del entrenador de que Hugo reunía las condiciones para actuar de mediocentro: conceptos defensivos, sentido táctico, visión de juego y manejo de balón. El técnico cree más en Hugo como ‘6’ que como central. La preferencia del técnico por los centrales físicos y contundentes como Alderete es más que evidente.

Bordalás ha invertido en Hugo como mediocentro a la espera del fichaje del mediocentro. Cree que la del ‘6’ puede ser su demarcación de máximo rendimiento. Con la que puede ayudar más al equipo. Por eso ha dedicado mucho tiempo a mejorar sus presentaciones en el centro del campo tanto en los entrenamientos como en los amistosos. Cada vez está más cómodo en su nueva posición. Hugo está por delante de Uros Racic en la rotación como se demostró el viernes. El canterano no tuvo su mejor debut contra el Getafe (expulsado al minuto). Vio la roja por meter el pie (como le pedía el entrenador), encima Racic completó un buen partido en Granada, pero Bordalás devolvió la titularidad a Hugo contra el Alavés. Era y es su apuesta para el doble pivote. Hugo le dio la razón firmando un primer tiempo brillante. Y no será el último. Su margen de mejora en brutal.

Hugo ya sabe lo que es jugar de mediocentro. En la Academia siempre se creyó que tenía demasiada calidad para jugar de central. Hugo llegó a probar durante una temporada (la primera de Marcelino) como mediocentro en el filial. Una apuesta que tuvo continuidad en la selección española. Hugo jugó de ‘6’ con la Roja en los Juegos del Mediterráneo. ¿Cambiará su rol también en la Sub-21? El seleccionador Luis de La Fuente tiene buenos informes de la reconversión de Hugo, pero todo parece indicar que Antonio Blanco (Real Madrid) será el encargado de asumir esas funciones en el centro del campo.

El fichaje del ‘6’ Bordalás sigue sin descarta el fichaje de un mediocentro. «Todavía no nos hemos olvidado, estamos dentro del plazo hasta el 31 de agosto y estamos trabajando para equilibrar la plantilla. No puedo decir jugadores que pueden llegar o que pueden salir, no se puede asegurar nada, estamos dentro del plazo y seguimos trabajando», decía el pasado jueves. Otra de las opciones que contempla el técnico es formar un doble lateral con Thierry Correia y Dimitri Foulquier para construir un doble pivote Wass- Soler.