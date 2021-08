Poco más de un día para que cierre el mercado de fichajes y Gonçalo Guedes seguirá en el Valencia CF salvo que se produzca una gran oferta en las últimas horas. Ahora mismo no hay ninguna propuesta por el atacante luso sobre la mesa. Ha sido muy importante en las tres primeras jornadas y si no sucede nada fuera de lo normal, seguirá vistiendo la camiseta blanquinegra.

José Bordalás cruza los dedos para que la situación del '7' continúe así. El técnico alicantino le ha dado galones en como segundo punta en el ataque y Guedes ha respondido siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo en el arranque de la competición. El pasado viernes anotó un gol y dio una asistencia contra el Deportivo Alavés en Mestalla.

Cuando finalizó el choque ante el combinado vitoriano, el propio delantero manifestó que esperaba continuar marcando goles en el Valencia en el partido contra Osasuna que tendrá lugar después del parón de selecciones -y obviamente con el mercado cerrado-, pero apostilló que no quería hablar de su futuro. La misma noche también se expresó al respecto Bordalás y fue en la misma línea, el entrenador explicó que no contemplaba otra posibilidad que no fuese contar con el portugués, pero tampoco se atrevió a sentenciar que seguirá porque en el mercado puede pasar de todo hasta el último momento.