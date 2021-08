Ximo Puig también 'aprieta' al Valencia CF para finalizar el estadio después de aprobarse el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC. El President de la Generalitat se manifestó en los micrófonos de Onda Cero al respecto de la cuestión del nuevo estadio y fue muy claro: "No hay ninguna comunicación por parte del Valencia al respecto de esas inversiones del fondo CVC, la decisión que se tome por la Generalitat será aquella que dicten los servicios jurídicos de la Generalitat. Nos gustaría que el Valencia. que es un club con una historia enorme. esté lo mejor posible pero tiene que cumplir las leyes como cualquier otro ciudadano".

Puig también fue preguntado al respecto de si el Consell puede ejercer presión al club para que se reanuden las obras, a lo que respondió explicando el papel que pueden jugar las instituciones: "Nosotros debemos hacer cumplir lo que son las normas, el desarrollo de la ATE, pero después el club tiene un dueño que tiene su toma de decisiones. Yo como ciudadano puedo tener mi opinión pero como Generalitat debemos ser respetuosos con todas las instituciones y la dirección que tomen cada una de ellas".

El máximo representante de la Generalitat no ha sido el único que ha hablado en las últimas horas al respecto del Nou Mestalla y el impacto que el dinero de CVC puede tener en su finalización, sino que Joan Ribó, Alcalde de la ciudad, también metió presión en los micrófonos de la Cadena SER: "o siempre he dicho cuando hemos hablado de la ATE que el elemento fundamental es acabar el estadio. La imagen del estadio a medio hacer es una imagen degradante para la ciudad y también para el club. El estadio hay que acabarlo es imprescindible. Y me dices ¿estás seguro de que lo van a hacer? En este momento no tengo las garantías, pero estoy convencido que el Valencia CF tomará las medidas ahora que tiene los recursos para trabajar en esa dirección. Y ahora con más fuerza porque efectivamente si han llegado 120 millones y 80 y pico son operativos para obras de este tipo no hay excusa para no hacerlo".

Desde el club siguen manteniendo que su intención es finalizar el estadio con o sin la ATE. A su vez, recalcan que todavía no tienen una decisión tomada al respecto del dinero de CVC porque no han podido trazar todavía un plan de viabilidad para retomar las obras debido a que desconocen en qué plazos llegarán los recursos estipulados en el acuerdo. El primero de ellos no se espera, mínimo, hasta el próximo mes de octubre. Sí reconocen desde la entidad de Mestalla que consideran muy importante el espaldarazo económico que representa LaLiga Impuslo.