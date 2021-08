Tal y como informó SUPER, el Valencia tratará de firmar un delantero que no iba a ser Jonathan Calleri. Con el delantero argentino había un acuerdo cerrado a falta de que salieran de Mestalla Sobrino o Vallejo. El primero salió, pero fue este lunes, día en el que el mercado de fichajes brasileño acababa. Calleri se cansó de esperar al no fiarse de que el Valencia lograra su propósito y el conjunto blanquinegro tampoco hizo mucho por convencerle de lo contrario. Al final, el ex de Osasuna jugará en el Sao Paulo, donde ya triunfó en el pasado. Este es el comunicado oficial del club brasileño:

Cinco años después, el hincha paulista ya puede volver a cantar: “¡Oh, oh, juega en Calleri, que es un gol!”. Cedido por el Deportivo Maldonado-URU, el delantero argentino Jonathan Calleri firmó este lunes (30) un contrato válido hasta el 31 de diciembre de 2022, con opción de compra, haciendo su regreso al Tricolor.

El jugador de 27 años, que en 2016 anotó 16 goles en 31 partidos con la camiseta del São Paulo y fue el máximo goleador de la Copa Conmebol Libertadores de ese año, debería llegar a Brasil a finales de esta semana para someterse a exámenes médicos y unirse al grupo. liderado por su compatriota Hernán Crespo.

Jonathan Calleri

Nombre completo : Jonathan Calleri

Fecha de nacimiento : 23/09/1993 (27 años)

Lugar de nacimiento : Buenos Aires, Argentina

Posición : Delantero

Altura : 1,81

Peso : 77kg

Palos: All Boys-ARG (2011-2014), Boca Juniors-ARG (2015), São Paulo (2016), West Ham-ING (2016-2017), Las Palmas-ESP (2017-2018), Alavés (2018-2019) ), Espanyol (2019-2020) y Osasuna (2020-2021)

Títulos : Campeonato Argentino (2015) y Copa Argentina (2015)

Artillería: Copa Conmebol Libertadores (2016)