El Valencia continúa trabajando a pocas horas del cierre de mercado. Con poco margen económico, la realidad es que ahora mismo, salvo una oferta fuerte sobre la mesa por algún futbolista que cambie el escenario, se está buscando fondo de armario para mejorar la rotación de plantilla. Como ya se vio en Granada, en la segunda jornada, el banquillo supuso un problema y Bordalás tardó en hacer los cambios debido a ese factor. Los partidos duran 90 minutos y la competencia interna también es clave. Por eso también se mira hacia jugadores que puedan llegar para sumar pero sin rol de titular. Ese es el caso de Hugo Duro, nombre que ha adelantado la Cadena Cope.

El delantero del Getafe es un ofrecimiento que no vería con malos ojos la secretaría técnica. El futbolista, cedido la temporada pasada en el Real Madrid Castilla, no ha tenido prácticamente participación bajo las órdenes de Míchel González en los tres partidos disputados en LaLiga Santander. De hecho solo jugó en la primera jornada contra el Valencia. Por lo que, en caso de fructificar, sería un acuerdo beneficioso para ambas partes y en el Coliseum Alfonso Pérez no pondrían trabas a la operación.

El nombre del madrileño aparece en escena después de que Jonathan Calleri firmase por el Sao Paulo. El punta argentino estuvo encima de la mesa de las oficinas valencianistas, pero el tiempo de espera se dilató y el ex del Alavés acabó firmando por el Brasileirão. A pocas horas de que acabe el mercado de fichajes, el cuadro de Mestalla ultima operaciones y Hugo Duro entra en acción. En cualquier caso no es la única. El objetivo es un '9', si se cierra una operación saldrá Manu Vallejo, y también algo para el eje de la zaga si se marcha Diakhaby. Aunque eso sí, en el caso del francés solo con una cantidad considerable y con el central de recambio ya cerrado.