El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha analizado la actualidad del Club en VCF MEDIA y ha hecho una valoración del mercado de fichajes y de la plantilla valencianista.

Valoración del mercado

Estoy muy satisfecho con este mercado de fichajes por dos razones. Primero, aguantamos todas las ofertas por jugadores importantes de la plantilla. Decidimos reforzar este equipo guardando a nuestros mejores jugadores. Fichamos a seis nuevos jugadores que van a dar un rendimiento a este equipo mucho más alto. La segunda es más importante porque se ha reforzado la identidad de este Club y su ADN.

Consenso en los fichajes

Cuando fichamos a José Bordalás, que es nuestro entrenador top y espero que por muchas temporadas, decidimos que el proceso iba a ser de consenso. El director de fútbol, Miguel Ángel Corona, y su secretaría técnica propusieron muchos nombres y tomamos decisiones con consenso. Todo el mundo está contento con los fichajes que hicimos. Con este consenso conseguimos la aprobación de Peter Lim para seguir con estos fichajes.

ADN VCF

Hemos iniciado esta Liga muy bien. Estamos para luchar por victorias en todos los partidos. No queremos ponernos objetivos para final de temporada, sino que el objetivo va partido a partido. Se ve claramente que hemos recuperado el ADN del Valencia CF, sus valores, sus ganas de luchar, de competir, de correr todo el partido para lograr victoria. Para nosotros es algo fundamental. Se ve claramente en los tres primeros partidos de LaLiga. Los jugadores quieren competir. Esto con el liderazgo de Bordalás es completo. Soy muy optimista que vamos a seguir así y ahora más con el equipo todavía más reforzado. He hablado con los capitanes y me dicen que están muy ilusionados y quieren luchar por todo esta temporada.

Medidas necesarias

Decidimos tomar esta decisión pronto. Sabíamos que el efecto de la pandemia iba a ser un problema en general. Se ve claramente que muchos clubes están afrontando este problema esta temporada. Nosotros decidimos hacerlo pronto para poder construir el equipo que tenemos hoy. La temporada pasada no fue buena. Teníamos una situación complicada, no solo por la pandemia, sino por estar fuera de la Champions League. En esta situación hay que tomar decisiones difíciles para equilibrar las cuentas y la plantilla. Fue un momento complicado para todos. Las decisiones que tomamos nos han permitido afrontar este mercado con mucha más fuerza y estamos aquí para devolver la ilusión a la afición.

Apuesta por la Academia

Es un gran orgullo para todos que hoy tengamos a Gayà y Soler en la Selección. Es un reflejo de los valores que queremos difundir dentro de la Academia. La Academia es excelencia, pero también valores. Sabemos que hay muchos jugadores buenos. Aquí en Valencia vamos a apoyar a los que quieren estar y los vamos a apoyar a muerte. Tenemos ejemplos como Gayà y Soler que son líderes hoy y están difundiendo los valores de la cantera del Valencia CF. Es una política del Club que va a seguir y es nuestro futuro.

Vuelta de la afición a Mestalla

Con lo que está haciendo el equipo en el campo, la gente tiene aún más ganas de ver al equipo con el que se identifican. Con esta ilusión, Mestalla va a vibrar como antes y juntos vamos a luchar y vamos a vencer.