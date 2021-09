El nuevo delantero del Valencia CF, Hugo Duro, asegura que su llegada es "un paso grande" en su carrera deportiva, reconoce que "tenía otras opciones y no dudé en venir al Valencia" y admite (y lo ha sufrido en sus carnes) que Mestalla "aprieta que da gusto". No se marca una cifra de goles: "Esperemos que lleguen los máximos goles posibles por el bien mío y al final también del club que eso va de la mano". Estas fueron sus declaraciones al club:

Bienvenido al Valencia.

La verdad que vengo con ilusión muy grande y estoy con ganas de empezar a trabajar en el día a día aquí, estoy con muchas ganas.

¿Qué supone llegar al Valencia?

Llegar al Valencia es un paso grande, creo que es un club muy grande, histórico, así de trofeos tiene, es mucha exigencia, pero con muchas ganas de aportar para el equipo.

¿Te lo pensaste cuando te llamó el Valencia?

Tenía otras opciones, pero tuve la oportunidad y no dudé en venir aquí, para mí es venir al Valencia una experiencia superbonita y no dudé en venir.

Conoces bien a Bordalás.

El míster me conozco bien, es una ventaja, sabe lo que puedo aportar. Además, yo conozco al míster, sé lo que pide y eso nos puede ayudar a ambos.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

Que nos esperen con muchas ganas, vamos dar todo por el equipo, vamos a luchar cada balón y aportar lo máximo para que el Valencia vuelva a estar arriba y vuelva a donde debe estar.

¿Cómo te definirías como jugador?

Creo que soy un jugador que puede jugar en varias posiciones, que suele cumplir con lo que le pide el míster, soy rápido, una buena forma de definirme es que tengo gol, soy luchador, trabajador, humilde y a partir de ahí creo que soy un jugador completo, poco más.

Marcaste muchos goles en el Castilla, ahora toca aquí.

Esperemos que lleguen los máximos goles posibles por el bien mío y al final también del club que eso va de la mano.

¿Tienes ganas de jugar en Mestalla?

Ya he jugado como visitante, las veces que he venido me ha impresionado, es un campo enorme, la gente anima y apreta que da gusto y me apetece jugar como local.