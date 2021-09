El Valencia se parece más a José Bordalás de lo que se asemejaba al principio del verano, con todos los interrogantes del mercado por atacar. El técnico realiza un balance positivo de la plantilla confeccionada, que considera equilibrada en casi todas sus necesidades y competitiva para dar la cara, en la línea del rendimiento exhibido en las tres primeras jornadas de LaLiga. La satisfacción es palpable aunque el entrenador no haya logrado el principal objetivo en los refuerzos, con el salto cualitativo del anhelado mediocentro defensivo: «Hemos conseguido cubrir la mayor parte de las necesidades que precisábamos, aunque nos ha faltado rematar alguna cosa. El mercado ha sido complicado y no ha podido ser. Quizá los jugadores que necesitábamos y queríamos no hemos podido traerlos en esas posiciones. Han llegado cinco caras nuevas y seguro que nos van a ayudar. Toca trabajar con estos magníficos jugadores», señalaba Bordalás, en declaraciones a El Larguero, en la Cadena Ser.

Mauro Arambarri era el perfil que, por experiencia, calidad y conocimiento del método del técnico, Bordalás antepuso al resto de opciones en esa demarcación. Sin el centrocampista uruguayo del Getafe, Bordalás ha hecho de la necesidad virtud al sacar el mejor rendimiento de Daniel Wass en el doble pivote y adaptar a Hugo Guillamón, por su visión y salida de pelota, de central a la posición de 6. La llegada de Hélder Costa, jugador de banda, permitiría también devolver a Carlos Soler al medio mientras se espera rematar el fichaje de un centrocampista en posteriores ventanas.

Con todo, el Valencia presenta mejor cara competitiva, aunque Bordalás no se atreva a definir objetivos concretos, más allá del «crecimiento» en el partido a partido: «Estamos ante una liga igualada, y vamos a ir partido a partido. No hemos fijado objetivo, va a ser una temporada muy dura y tenemos que seguir creciendo. No hemos hecho nada y queremos mantener el buen nivel de estos tres partidos».

En la citada entrevista en la Cadena Ser, Bordalás volcaba sus preocupaciones en la fortaleza que sea capaz de mostrar su Valencia, sin «preocuparse mucho» de los movimientos del resto de rivales en el mercado de fichajes. «Estaba pendiente de nuestros refuerzos. Lo que me preocupa es el Valencia. El resto de fichajes se podían ver al día siguiente», sintetizaba.

En sus primeros dos meses como técnico, Bordalás ha podido tener un «feedback» mucho más fluido con el máximo accionista Peter Lim de lo que pudieron disfrutar sus inmediatos predecedores, como Javi Gracia. Ha detectado bastante nivel de consenso: «Sí, he hablado con Peter Lim. Me transmitió que está encima del Valencia y le vi muy ilusionado. Espero volver a tener una charla para valorar cómo va evolucionando el equipo. Se agradece que el máximo accionista se interese por el equipo», confesaba.

Por último, Bordalás se felicitó porque los principales activos de la plantilla, como es el caso de los capitanes Gayà y Carlos Soler, así como la pareja delantera titular formada por Gonçalo Guedes y Maxi Gómez se hayan quedado en el club y doten al primer equipo del salto de calidad necesario para ser ambiciosos. «Es una muy buena noticia que sigan con nosotros», indicó. «Son jugadores que tienen nivel Valencia y deben estar. Es un ejercicio de responsabilidad del club y de compromiso conseguir retenerlos», concluyó.