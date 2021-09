Carlos Soler es el hombre de moda en LaLiga y en la Roja. Todo el mundo habla de él. El ‘10’ del Valencia y de la selección española recibió a SUPER en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de su debut histórico en Suecia. Su análisis de su experiencia con la absoluta, su estado de forma y el arranque de temporada del Valencia no tiene desperdicio.

Se identifica con José Bordalás, le gusta la humildad y las ganas de los fichajes, celebra que se hayan quedado jugadores importantes y confía en la fuerza de Mestalla. Si equipo y afición se unen el Valencia será imparable. No quiere lanzar las campanas al vuelo, pero avisa: "las sensaciones son muy buenas" y "hay que seguir este camino" para devolver al Valencia a donde se merece. Palabra de capitán.

Estas son algunas de sus frases en una entrevista que se podrá leer íntegra en la edición impresa de SUPER:

«Luis Enrique me dijo que estoy aquí porque me lo he ganado en el Valencia»

"Estamos curados en salud, son tres partidos y la película cambia muy rápido, pero las sensaciones del Valencia son muy buenas"

«Nos estamos adaptando bien a las señas de identidad de Bordalás. Tenemos que seguir este camino y que la afición se enganche con nosotros»

"Hemos fichado a gente que viene a sumar con humildad y ganas de ayudar"