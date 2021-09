Duro informe del Ayuntamiento de València a las alegaciones que presentó el Valencia CF a la Consellería de Economía al incumplimiento de la ATE. El club mantiene su versión de que la intención es terminar el estadio, pero para el consistorio “son inaceptables y carecen del más mínimo fundamento” las alegaciones presentadas.

Entre las conclusiones del informe se explica que “de conformidad con lo informado por los Servicios municipales responsables de la tramitación de los diferentes instrumentos urbanísticos, resulta de todo punto inaceptable y carente del más mínimo fundamento pretender atribuir el incumplimiento por el promotor de las obligaciones y compromisos de la ATE y la inacción y falta de cooperación del Ayuntamiento de València”

Asimismo se asegura que “el promotor de la ATE ni tan siquiera ha iniciado la ejecución de ninguna de la cinco obras que constituyen los compromisos incluidos en la Fase II”. Por otro lado se esgrime que “el motivo alegado por el promotor para justificar el retraso, que es el fracaso de la venta de la parcela del “Antiguo Mestalla” y la consiguiente imposibilidad para financiar sus compromisos, no resulta aceptable como motivo no imputable al contratista ya que se trata de una cuestión financiera interna” y se añade que “dicho motivo no puede justificar la concesión al promotor de una ampliación del plazo de ejecución”

En ese sentido se refirió Joan Ribó, alcalde de València, hace algunos días sobre la reanudación de las obras por parte del Valencia Cf tras el acuerdo de LaLiga con CVC y la consiguiente financiación derivada de esa financiación: “Yo siempre he dicho cuando hemos hablado de la ATE que el elemento fundamental es acabar el estadio. La imagen del estadio a medio hacer es una imagen degradante para la ciudad y también para el club. El estadio hay que acabarlo es imprescindible. Y me dices ¿estás seguro de que lo van a hacer? En este momento no tengo las garantías, pero estoy convencido que el Valencia CF tomará las medidas ahora que tiene los recursos para trabajar en esa dirección. Y ahora con más fuerza porque efectivamente si han llegado 120 millones y 80 y pico son operativos para obras de este tipo no hay excusa para no hacerlo”.