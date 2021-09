El mercado terminó hace menos de una semana y parece que llega el descanso para jugadores, que ya saben sus destinos, y agentes, que disfrutan de menos horas con el móvil sonando al día. Javier Cordón, representante de la agencia Promoesport, analiza en Superdeporte todo el verano.

Terminó el mercado de fichajes. ¿Cómo ha sido el verano y cómo es el día a día en un agente durante este tramo? ¿Ha cambiado con el Covid?

El Covid, como ha todos los sectores, ha afectado y golpeado. En España especialmente. Solo hay que ver lo al límite que van los clubes con el Fair Play. Ante una situación extraordinaria como el Covid hay soluciones extraordinarias. Hay que buscar soluciones que hace 2 años no esperábamos.

¿Cómo vive el jugador el periodo de verano?

El jugador lo pasa mal en general. Hay de todo. Hay jugadores y entornos que lo viven de una forma y otros de manera distinta. En casos que el futuro no está claro, los jugadores sufren lógicamente. Hay futbolistas que lo exteriorizan más que otros. Si tienes la suerte de trabajar con algunos muchos años ya le conoces y sabes cómo tratarlo. A unos les explicas mucho más el día a día y con otros les informas menos porque no lo necesitan tanto.

Hay otros casos más fáciles... Está Soler por ejemplo.

Completamente. En su caso es que él está donde quiere estar. Donde siempre quiso estar. Cada día que pasa en el Valencia es un regalo. Aunque lleve más de 150 partidos en liga es un regalo. Vive en la ciudad que quiere vivir y juega y entrena donde soñó estar. Por un lado a nivel personal tiene todo lo que quiere y por otro extra de presión. El que es de aquí se exige más. El jugador profesional siempre quiere dar su mejor versión pero si además se junta con un componente afectivo... tu implicación no es de 90 minutos. Es 24 horas, 7 días a la semana.

Soler además se ha hecho fuerte en momentos difíciles.

Desde el año 2015/16 cuando irrumpe el ambiente exceptuando algún tramo de alguna temporada, lógicamente con Marcelino, la clasificación para la Champions... En estos 5-6 años ha habido momentos de alegría pero no ha sido lo habitual en general y la afición con motivos como puede manifestar la crispación... pues alzando la voz. El aficionado está en su derecho y el jugador no se lo toma como algo personal. Lo que no representa a la afición del Valencia y a ninguna son comentarios en redes sociales de forma anónima. Pero eso el jugador aunque le duele sabe que no es la afición de verdad. Eso también va en el salario. Es una profesión de riesgo en ese sentido. Pero creo que Carlos siempre ha contado con el apoyo de la afición y del entorno.

¿Se prepara al jugador en ese sentido? ¿Por ejemplo en jugadores en categorías inferiores como Rubén Iranzo, es posible prepararles?

Es muy complicado. Hasta que el jugador no enfrenta una situación de estrés y máxima presión es complicado crear ese ambiente de forma artificial en la academia. Los clubes muestran apoyo desde edades tempranas, pero cada vez es más difícil. Rubén Iranzo es una persona preparada y natural. Excepcional en todos los sentidos. También estamos muy contentos, entre otros, con jugadores como Martín Tejón, Íker Álvarez o Carlo Adriano. Estamos muy contentos porque son gente profesional y natural. Es muy fácil el día a día tanto con ellos como con otros futbolistas.

Es clave el entorno. En su caso además se preocupa mucho de esa parte fuera del fútbol.

La familia y el entorno es importantísimo. Lo que el jugador tiene en casa y alrededor. La educación que haya podido recibir. Creo que no es bueno que esté pensando 24 horas en fútbol. Tiene que estar preparado para otras cosas. El entorno puede multiplicar o dividir. En teoría si llega joven al primer equipo no va a necesitar una carrera universitaria o un oficio, pero le puede servir para el día de mañana tener un plan B y es bueno tener algo que te haga desconectar mentalmente.

En su caso eso le ha permitido conectar con los jugadores...

Hay jugadores que son amigos claro. Tienes que ser un apoyo. Y después te gusta ver cómo crecen. Nacho Vidal por ejemplo en Osasuna. El Valencia le dio la oportunidad de debutar y al final en Pamplona es uno más. Está adaptado y es una persona espectacular. Intentamos lograr el mejor entorno. Fran Sol es otro jugador sensacional. Chirivella en el Nantes ha crecido muchísimo y también es una persona muy centrada y profesional. Roger en el Levante es un jugador con hambre constante por mejorar. Cada uno tiene un carácter pero siempre debemos estar para ayudar. También entrenadores como Vicente Moreno, en el Espanyol. Es un trabajador ‘10’. Tiene mucho mérito lo que ha conseguido.

Al final sus éxitos son los suyos también.

Bueno... Yo tengo la suerte, nosotros en realidad, de tenerlos en nuestro equipo. Confían en nosotros y si podemos aportarles un poco ya es suficiente.