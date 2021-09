Malas noticias para el Valencia CF. José Luis Gayà no pudo acabar el España-Georgia sobre el terreno de juego. El lateral izquierdo tuvo que ser sustituido en el minuto 74 por Brais Méndez tras caer lesionado.

Aún no se han realizado pruebas médicas, pero cuando Gayà se encontraba tirado sobre el verde atendido por los servicios médicos de la selección, el lateral dijo: “Me he roto, me he roto”.

Según fuentes oficiales de la RFEF el futbolista sufrió una molestia aguda en la cara posterior de la pierna izquierda por una lesión en el sóleo, que parece leve. El lunes se le realizará una resonancia magnética. "Esperaremos a mañana y ojalá todo se quede en un susto. Al saltar he notado una sensación extraña en el sóleo", ha asegurado el futbolista del Valencia CF tras el partido.