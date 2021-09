Marcos André es una de las grandes esperanzas del valencianismo esta temporada. Un fichaje que se alargó y que costó cerrar por la dura posición del Real Valladolid en las negociaciones. Finalmente el delantero brasileño aterrizó en Mestalla y ya ha podido conocer su nuevo hogar y a la que ya es su afición. Pero detrás del Marcos André hay una bonita y dura historia durante su infancia, siempre con su familia al lado para ir cumpliendo sueños tal y como ha contado en una entrevista en VCF Media.

Su infancia: “Tuve la desgracia de perder a mi padre con 9 años. Ahora están mi madre y mi hermano, pero mi madre también es como mi padre. Siempre me ha ayudado y nunca me ha puesto pegas. Ella sabía que mi sueño era poder ser futbolista y poder ayudarla. Hace pocos meses pude regalarle una casa y le digo que si me hubiese reñido no habríamos podido estar en esta situación. Al final siempre me ha ayudado a pesar de todas las dificultades que teníamos. Hizo un gran esfuerzo y siempre está a mi lado”

Sus orígenes: “Comencé a jugar con 8 años en mi barrio. Fui creciendo y me lo fui tomando más en serio. Allí queremos ser futbolistas para dar una vida mejor a nuestras familias y llevamos el fútbol en la sangre. Empecé con 8 años, salí de casa con 14 años y empecé a hacer pruebas”

Referentes en el fútbol: “Todos los niños han crecido viendo delanteros. En Brasil los niños siempre quieren marcar los goles, nadie quiere ser portero. La gente siempre mira a los delanteros, a Ronaldo, a Adriano, a Robinho… Ronaldo siempre ha sido un referente para mí y para todos los niños de Brasil”

Primer gol con el Valencia CF: “No he pensado aún a quien le dedicaré mi primer gol con el Valencia CF. Se lo dedicaré a todo el mundo que me ha ayudado desde niño para que yo pueda estar aquí hoy”

Fichaje por el Valencia CF: “El Valencia CF es un club donde todo el mundo quiere estar. Cuando me dijeron que era definitivo pensé muchas cosas, después de todo el trayecto que llevo en España. Es un orgullo poder estar aquí después de tanta lucha. Me quedé sin palabras al saber que venía al Valencia CF”