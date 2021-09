El aforo permitido en los partidos que el Valencia dispute en Mestalla aumenta a un máximo de 20.000 espectadores. De este modo, el estadio valencianista incrementará, respecto a su última actualización, su capacidad total en cinco mil espectadores de cara al primer encuentro que dispute como local, contra el Real Madrid el próximo 19 de septiembre. Este lunes se reunió la comisión interdepartamental que relajó las medidas para combatir la pandemia de Covid-19. La semana pasada ya se anunció tras la reunión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que se permitiría aumentar hasta en un 60% en los eventos deportivos multitudinarios al aire libre de los equipos profesionales de fútbol. Faltaba establecer el máximo de espectadores sobre el 60%. Un porcentaje que no cubrirá Mestalla, ya que su capacidad total es de 49.000 espectadores y sobrepasaría el tope establecido. Unos parámetros que, por contra, sí encajan en el aforo del Ciutat de València. El 60 por cien de los 26.354 espectadores del recinto azulgrana son los 14.820 aficionados que podrán presenciar este sábado en Orriols el partido del conjunto azulgrana frente al Rayo. Las medidas estarán vigentes hasta el 30 de septiembre.

Además, en los recintos deportivos cerrados en la Liga ACB y la Liga Femenina Endesa de baloncesto, se establece el 40% del aforo total siempre y cuando no se rebasen los 4.000 espectadores. El Valencia Basket ya anunció que mientras el aforo permitido no alcance el 90% de la Fonteta, porcentaje que abarcan los socios del club, venderá entradas para acceder a los encuentros de sus primeros equipos.

De igual modo, se establece en ambos espacios que se deberá mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o en su defecto de 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, salvo grupos de convivencias. Además, se reforzará la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad de llevar mascarilla durante la permanencia en cada evento deportivo, incluida el área de aseos, así como en los momentos de entrada y salida del mismo. Cada club deberá reforzar la transmisión de los mensajes a los asistentes.

Además, se recuerda que se deberán fijar franjas escalonadas para el acceso del público por sectores, así como en la salida, con la seguridad suficiente para evitar aglomeraciones. Tampoco estará permitida la venta ni el consumo de alimentos y bebidas, a excepción del agua, ni fumar tabaco ni derivados.

Por lo que respecta al público y a los participantes en acontecimientos deportivos al aire libre, en espacios naturales, no podrán participar más de mil personas de forma simultánea. En instalaciones cerradas, no podrán competir más de 300 personas al mismo tiempo. Respecto a la asistencia a eventos deportivos no profesionales, el aforo de público máximo será del 50% en espacios cerrados y 75% en espacios abiertos. El público asistente no podrá superar las 3.000 personas. No obstante, si fuera posible la sectorización, se establecerían divisiones del espacio de hasta cinco áreas diferenciadas, de mil personas asistentes en cada una de ellas.