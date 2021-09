Yunus está recuperado y enfocado en encontrar de nuevo su sitio en el Valencia de Bordalás tras la lesión pero más allá de ese detalle, el jugador es un pilar fundamental a nivel de club y también con su selección. De hecho, en Mestalla se trabaja para potenciar la figura de un futbolista diferente y con mucho margen de mejora. El entrenador alicantino potenció al jugador en pretemporada y solo una patada ‘criminal’ en el amistoso contra el Atromitos frenó su crecimiento. A partir de ahí tiempo para él y llegar a tono a finales de agosto, fecha marcada para su vuelta. De hecho tuvo minutos contra el Alavés en el último partido previo al parón. Mientras, en la entidad y en la selección de Estados Unidos han estado muy pendientes de generar un contexto perfecto para el jugador. No le iban a llamar hasta que no estuviera totalmente recuperado e incluso hubo reunión con Nico Estévez, miembro del combinado americano, para ‘cuidar’ el futuro del ‘4’. No se corrió ningún riesgo, ni tampoco ahora durante el ‘break’ internacional, porque se entiende que necesitaba tener más días con el equipo y con el entrenador, quien es consciente de su potencial.

El mejor ejemplo de la apuesta de club con Yunus Musah es que fue el elegido para convertirse en imagen de la equipaje en la campaña lanzada por el club con la lona gigante en Gran Vía Marqués del Turia. No es una apuesta cualquiera. El estadounidense tiene mercado pero además es un jugador que la temporada pasada disputó más de 30 partidos. Y eso a su edad no es ningún regalo. Este curso tiene más competencia y el equipo ya lleva tres jornadas con muchas cosas positivas pero él está preparado para subirse al barco y demostrar que es un jugador franquicia. Kang In iba a ser, o al menos esa es la idea que tenía el club, pero el final de la película acabó con el coreano marchándose gratis al Mallorca.

En Mestalla las sensaciones con Yunus son positivas al margen de la polémica vivida con Kang In. En Estados Unidos se tiene la sensación de que el jugador es un proyecto total de estrella y se trabaja para pulir esos detalles que pueden marcar la diferencia. En el Valencia la sensación es la misma. Más allá del rol que pueda tener, el futbolista no tiene prisa. Quiere derribar la puerta pero va paso a paso. El año pasado fue el primero, el de adaptación. En este sabe que con Bordalás puede mejorar en lo táctico y convertirse en un futbolista más completo. Es decir, el futbolista quiere ser mejor en todos los sentidos y trabaja en el día a día para conseguirlo. En sus manos está. El club y la selección quieren exprimir todo su fútbol.