Gayà volvió a València tras su lesión con la selección española pero en su mente no renunciaba a estar contra Osasuna. El lateral de Pedreguer trabaja en el día a día sin añadirse presión pero con ganas de llegar a El Sadar. En cualquier caso su presencia es todavía una incógnita. Las pruebas médicas han sido positivas y han demostrado que no existe lesión grave pero tampoco se corrieron más riesgos de los necesarios. En definitiva, la implicación de Gayà vuelve a estar fuera de toda duda. Más allá de rumores sobre posibles intereses que no son verdad y que solo desvían el foco de un partido importante del Valencia. El primero tras un parón al que se llegó con 7 de 9 posibles. Y ahora no se quiere bajar el listón.

El lateral del conjunto de Bordalás entrenó ayer al margen en la ciudad deportiva pero fue uno más en la charla del entrenador. Ahí Gayà sí estuvo junto al resto del equipo mientras el técnico daba con las claves del entrenamiento. Comprometido y tratando de aportar, desde su posición de ‘lesionado’, el capitán valencianista apura plazos y no se borra en ningún momento. Eso sí, el entrenador prepara también posibles escenarios -lógico- por si finalmente es baja ante Osasuna en Pamplona. Sobre el papel, Lato o Jesús Vázquez, en su posición natural, serían dos posibilidades. Foulquier es sin embargo, a pierna cambiada, la opción que gana enteros. Por último la vía Alderete lateral, una demarcación en la que ya ha participado en el pasado, aunque es la última opción teniendo en cuenta la seguridad que ha ofrecido en el centro con Paulista.

El choque de Osasuna además no es un partido cualquiera. El escenario rojillo siempre exige al máximo y su arranque de temporada demuestra que será una batalla. Por eso precisamente quiere estar Gayà. El bloque tiene claro que ganar fuera de casa es vital para conseguir el objetivo y el de Pedreguer lidera el barco antes de ese viaje a El Sadar. En la jornada de ayer estuvo al margen entrenando, un detalle que demuestra que lo que en principio parecía grave es en estos momentos un problema que no le descarta.

Implicación

Todos los jugadores están metidos y prueba de ello es la vuelta de Wass, Guedes y Cheryshev el miércoles mismo para entrenar ya con el grupo. En todos esos casos, los futbolistas habían disputado partidos con su selección día antes.