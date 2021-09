El parón frenó el ritmo liguero de un Valencia que llevaba siete de nueve puntos posibles. Nada se puede hacer con cómo está organizado el fútbol de selecciones. Pero al menos ese ‘break’ internacional volvió a dejar clara una cosa: Soler está en su año. El ‘10’, más allá de los goles, ha comenzado el año a un nivel sobresaliente en todos los sentidos. En lo técnico, táctico y en ese paso al frente tanto con Bordalás como con Luis Enrique. Es, junto a Gayà, el escudo del Valencia sobre el terreno de juego. Ese espejo para los jugadores de la Academia y después de un año complicado en lo colectivo, aunque con buenas cifras en lo individual, este curso puede suponer el de su explosión definitiva. Y en su casa. Donde él quiere estar y jugar, en Mestalla.

Carlos Soler es un jugador total. Ese proyecto de futbolista que asomaba en la cantera se ha convertido en una realidad desde hace años y en este primer mes de competición ya ha demostrado su buen número de recursos. Es un jugador capaz de interpretar muchísimos roles distintos. En el 1-4-4-2 de Bordalás y en el 1-4-3-3 de Luis Enrique. Más allá de sistemas, el ‘10’ da soluciones siempre en lo colectivo. Él lo necesita, Mestalla también y el resultado es evidente: éxito total.

El curso pasado Soler participó mucho más desde la base y no terminó de hacer ‘match’ con Uros Racic. Más por sistema que por virtudes complementarias. La marcha de Parejo dejaba huérfano al Valencia de ese creador que se tiró todo un año buscando con Gracia. Un problema de roles más que de nivel de un Soler que incluso en una temporada difícil arrimó el hombro y mostró también carácter de líder. Bordalás ha demostrado que no es necesario colocar esa etiqueta y le ha usado en esa banda derecha por varios motivos: reforzar doble pivote y ausencia de perfiles en esa banda.

La llegada de Foulquier, que puede doblar lateral con Correia, y la de Hélder Costa, extremo que puede jugar en esa zona dan otras alternativas también a Bordalás. Más ‘cromos’ dentro de un todo que como se vio en Granada necesitaba de más futbolistas para la rotación. Pero Soler es indiscutible en todos los contextos. Y su capacidad para rendir en cualquier sistema y posición permite pensar que el técnico le usará en distintas situaciones de juego. ¿Dónde puede aportar Carlos Soler?

Tres alternativas de Carlos Soler sobre el verde

En clave Valencia, el centrocampista hasta tres alternativas, sobre todo dos por contexto actual. La primera, en la banda, permite al Valencia tener un ‘medio’ más en asociación, un jugador con llegada hacia zona interior como demostró ante el Alavés, y además buen criterio defensivo de ayudas a Correia. Además, el luso en fase ofensiva tiene prácticamente toda la banda para él en muchos momentos por lo que uno de los medios debería corregir esa ‘descompensación’ con la interiorización de Soler y el espacio que deja.

En segundo lugar está esa posibilidad de jugar con él en el doble pivote. Con Guillamón-Wass como la pareja titular sobre el papel, la figura de Racic como otro de los elegidos, el ‘10’ es un perfil distinto y necesario. Recordando al Getafe de Bordalás hay que recordar las distintas alturas de Maksimovic-Arambarri, por lo que no será extraño verle por dentro. El uruguayo pisaba muchas veces zona de frontal para armar disparo e intimidar desde lejos y en momentos de presión el rombo con los dos por fuera, el pivote de ancla y uno lanzando, permitiría a Soler, tras robo, estar próximo a la pareja de delanteros. Por último, y como alternativa, el canterano podría actuar también en un 1-4-4-1-1 como enganche. Un rol más por aptitudes que por experiencia en esa zona, aunque dependiendo de según qué escenario podría encajar. En definitiva, el futbolista del Valencia es un jugador con muchos recursos y con capacidad para encajar en cualquier sistema, algo que se ha visto también en la selección.

Interior en La Roja

Luis Enrique ha apostado fuerte por él en esta ventana de parón internacional. El jugador no solo debutó sino que fue titular en los tres encuentros que tuvo España. Y en todos ellos dio la cara y demostró que no es un jugador de relleno, sino que puede ser importante. Como interior, más allá de jugar al lado de un pivote, Soler también ha demostrado saber entender qué necesita el equipo en distintos momentos. Con Koke fue un jugador mucho más de campo rival y área que de base. Con Marcos Llorente también pisó esas zonas pero se le vio bajar y pedir el balón más cerca de Busquets en distintas fases del juego. Eso demuestra que ‘Lucho’ ve al valencianista en cualquier zona. Aporta, suma y su proyección no tiene techo. Futbolista total.

Soler sabe el potencial que tiene

Más allá de lo futbolístico, el centrocampista se ha hecho ‘hombre’ a base de malos momentos también. Llegó en una situación complicada y mostró su fútbol, después disfrutó con Marcelino y se explotó esa figura de jugador desde la banda y tras la marcha del asturiano de nuevo escenario complicado. Lo colectivo lógicamente afecta en la actuación personal y lo de Soler es el mejor ejemplo. Eso ha terminado por crear a un jugador seguro de sí mismo, que no se viene abajo y que va a rendir en cualquier tipo de contexto. Por delante además tiene muchos récords por cumplir. Uno de ellos podrá hacerlo en Pamplona. Se convertirá en el primer jugador en la historia del Valencia en marcar en las cuatro primeras jornadas. Y más allá de la anécdota eso deja claro que el canterano siempre suma. El niño de la escuela del Valencia ya es grande. Muy grande.