José Bordalás ha ido perfilando su once tipo a lo largo de las tres primeras jornadas. Las molestias de Racic al inicio del campeonato condicionaron condicionaron una posición para la que no hay mucho donde elegir. En este sentido, optó por reeducar a Hugo Guillamón para convertirlo en un '6' de emergencia. Ahora, para medirse a Osasuna, el técnico alicantino podría modificar levemente el once.

La 'sorpresa' podría llegar con la participación de Cillessen en lugar de Mamardashvili, titular hasta la fecha. En defensa formarán Gayà, Alderete, Paulista y Thierry para hacer valer el poderío ofensivo de los centrales y la velocidad de las bandas.

En el centro del campo formarán Hugo, Wass, Soler y Cheryshev, mientras que Guedes y Maxi partirán como punta de lanza para dinamitar a una dura defensa que puede sufrir en velocidad.