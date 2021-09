Jose Bordalás ha denunciado la "desventaja" del Valencia con respecto a otros equipos con internacionales sudamericanos a los que se les ha aplazado los partidos de LaLiga. El técnico, que ha recuperado in extremis a Omar Alderete y Maxi Gómez, ha asegurado que "cuando se toman estas decisiones hay que tener en cuenta a todos los equipos". "Las decisiones que se tomen con otros equipos no suele opinarlas, pero cuando se toman decisiones relevantes hay que tener en cuenta a todos y nosotros también hay jugadores que se han incorporado hoy. Hay desventaja, cuando se toman estas decisiones hay que tener en cuenta a todos los equipos y no hacer excepciones. A Maxi y Alderete los he visto bastante bien, he hablado con ellos, estaban un poquito cansados porque ha sido un viaje largo y pesado, pero ahora no es momento de lamentarnos, hablaremos mañana, pero se han incorporado y los he visto bastante bien".

El técnico se ha mostrado satisfecho con el mercado de fichajes aunque reconoce que le hubiera gustado fichar "algunos jugadores" más, entre ellos el mediocentro. "Acaban de llegar, llegan con mucha ilusión de ser importantes en el equipo. Hemos tenido alternativas, pero sido un mercado difícil, los objetivos no estaban al alcance y finalmente no lo hemos incorporado y no por falta de interés nuestra. La plantilla somos lo que estamos y a trabajar con la máxima ilusión. Nos hubieran gustado algunos jugadores, pero los que llegan lo hacen con una ilusión".

Bordalás ha confirmado que José Luis Gayà está "muy bien" y está convencido de que los elogios no van a debilitar a Carlos Soler por la "humildad" y el "compromiso" después de su explosión en la selección española. Respecto a la portería, el técnico ha reconocido que "Giorgi (Mamardashvili) ha llegado tarde" como otros internacionales, confirma que "sabe quien va jugar" y reconoce que "tenemos una gran competencia y eso es bueno para el equipo".