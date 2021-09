Maxi Gómez y Omar Alderete han llegado a tiempo al último entrenamiento de la semana en Mestalla. Los dos internacionales sudamericanos del Valencia CF se han incorporado al grupo 'in extremis' después de 24 largas horas de viaje y, aunque arrastran mucho cansancio, esperan descasar a lo largo del día y estar en condiciones de competir al máximo nivel este domingo contra Osasuna en El Sadar. Ganas no le faltan. Los dos han dado el OK al entrenador para viajar a Pamplona y ayudar al equipo.

Bordalás quería al central y al delantero en la última sesión de la semana y los ha tenido. LaLiga y el Valencia han trabajado para que así sea. LaLiga fletó tres vuelos chárter desde Sudamérica y una conexión entre Madrid-Valencia para que los valencianista (y el resto de afectados del campeonato) tuvieran las mejores conexiones y llegaran cuanto antes y en las mejores condiciones a sus clubes. Alderete y Maxi pasaron noche en Madrid después de su vuelo transoceánico y este sábado a primera hora aterrizaron en València junto a Foyth, Rulli y Estupiñán.

El Valencia también ha puesto de su parte y ha retrasado el vuelo del equipo a Pamplona que en condiciones normales hubiera salido en la tarde del sábado teniendo en cuenta que el partido es domingo a las 16:15. Maxi y Alderete podrán descansar esta noche en sus domicilios particular y el domingo a primera hora de la mañana volverán a subirse en un avión rumbo a Pamplona.

Bordalás medita darles la titularidad en El Sadar. Cuenta con Alderete para el centro de la defensa (es intocable) y no se descarta que dé continuidad a Maxi arriba, aunque en el caso del delantero tiene más alternativas. Marcos André es el candidato número uno si finalmente el uruguayo empieza desde el banquillo. La última palabra es del entrenador.