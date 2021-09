El Valencia CF sigue de dulce. El equipo ha cosechado su tercera victoria de la temporada con otra goleada tras la endosada al Alavés, ahora a Osasuna y a domicilio. José Bordalás se ha manifestado muy contento por cómo el vestuario está haciendo "un fantástico trabajo" y ha insistido en la "tranquilidad" al tratarse tan solo de la cuarta jornada de Liga. El entrenador del Valencia CF también destacó la figura de Guedes, que con dos golazos, ha liderado al equipo en Pamplona.

¿Sería muy osado pedirle al equipo acabar en Europa?

"Siempre se hace esa pregunta en un buen momento de resultados, pero tenemos los pies en el suelo, sabemos que recién comenzó, que debemos ir paso a paso. Hemos hecho un gran partido y quiero felicitar al equipo por su comportamiento tras encontrarse con un gol en los primeros minutos y supimos reaccionar, irnos al descanso con un empate contra un grandísimo equipo, muy bien estructurado y trabajado, fuerte y que lo viene demostrando. En el segundo tiempo el equipo hizo un fantástico trabajo jugando con más velocidad. Gonçalo hizo dos golazos que nos dieron confianza y tranquilidad y a partir de ahí hemos controlado el partido en todo momento. La verdad es que hemos sumado tres puntos y no pensamos más allá de disfrutar unas horas de este importante triunfo y mañana empezar a preparar el próximo"

Han roto una racha de 8 meses sin ganar fuera de casa. ¿Es más cosa nuestra lo de las estadísticas o sí que les influye?

"Las estadísticas están ahí, las vemos, las analizamos y como equipo analizamos el trabajo que se ha hecho anteriormente para incidir, mejorar y dar equilibrio al equipo, pero no pensamos más allá de lo inmediato y no pensamos en el partido anterior cuando afrontamos el de hoy, intentamos er mejores y creo que hoy lo hemos conseguido. Cuatro goles, le hemos dado consistencia al equipo… Y contra Osasuna como local es muy complicado ser superior en muchos momentos. Debemos ir paso a paso y con los pies en el suelo. Partido a partido, esto acaba de empezar. Es un camino largo, una maratón, no hay que caer en la euforia y los chicos son conscientes de que el camino es este. Seguir trabajando para seguir mejorando. Es nuestro objetivo"

¿Gayà y Cheryshev?

"Cheryshev ha notado la rodilla en un balón dividido, inestable y no estaba cómodo, le molestaba. Confiamos en que no hay a ninguna lesión importante. José se encontraba francamente bien y en el periodo del descanso el gemelo se le ha enfriado, se le ha contraído y lo han estado tratando, pero no le era posible continuar"

Liderato. El equipo no cae pese a recibir gol. ¿Esperaba poder inocular tan pronto ese gen competitivo?

"No es sencillo, no es fácil. La inmensa mayoría de los jugadores nunca estuvieron contigo, los chicos están muy receptivos con una ilusión enorme para mejorar los números y el rendimiento de temporadas anteriores. Yo lo único que hago es trasladar una mentalidad ambiciosa, una mentalidad ganadora y siempre ha sido mi trabajo. Si algo siempre me han destacado es que he mejorado los números y los registros de los jugadores y ese es mi objetivo, que el jugador sea mejor, analizando sus virtudes para que crezca"

¿Y cómo ha trabajado para llegar a este nivel de Guedes?

"Gonçalo es un jugador fantástico, muy comprometido, cada día le digo que tiene la capacidad para ser un jugador diferencial y lo está demostrando, pero él sabe que puede darnos muchísimo más. Su compromiso es muy alto, no solamente con balón, que es un jugador fantástico, también sin él que ha trabajo mucho por el equipo. Todos han tenido un gran compromiso"

¿Qué tecla ha tocado para el 10 de 12 con dos jugadores diferentes. Es el líder del valencianismo, que le gustaría poder comentar en las redes sociales, pero no puede. ¿Le gustaría que usted le ayudase?

"Desconocía esta situación, estoy centrado en el equipo. No es un tema que yo conozca y que pueda ayudar. Lo único que puedo es agradecer a nuestra afición por el apoyo, el recibimiento, yo lo voy a dar todo. Pero mi departamento es el deportivo"

"No hay ninguna tecla, esto es trabajo, yo no creo en la fortuna. El trabajo es lo que me ha hecho crecer y lo que me hace crecer cada día para aportar a mis jugadores a que sean cada día mejores"