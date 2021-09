El pasado mes de julio, el Valencia CF presentaba las alegaciones pertinentes por un primer rechazo de la Conselleria de Economía a ampliar el tiempo de la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Hoy, casi dos meses después, Economía ha vuelto a denegar la reorganización de los plazos que pedía la entidad valencianista al considerar que "no puede fundamentarse en los términos exigidos por la legislación aplicable". El Valencia señaló al Ayuntamiento como responsable del incumplimiento de los plazos y considera que los retrasos no son imputables al club. Sin embargo, el departamento de Economía, con Rafa Climent a la cabeza, defiende su postura en que "no se han acreditado causas ajenas al Valencia Club de Fútbol, SAD, que justifiquen la concesión de la reorganización y prórroga en los términos solicitados". Esta oposición supone el fin de la vía administrativa.

Se trata de la segunda negativa que recibe la entidad presidida por Anil Murthy para ampliar cinco años el tiempo para impulsar la construcción del Nuevo Mestalla. Además, el escrito no descarta la posibilidad de nuevas penalizaciones al club en caso de que se confirmen nuevos incumplimientos parciales del club. Sin embargo, también deja una puerta abierta a volver a pedir la prórroga, siempre y cuando "sea notoria y manifiesta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución para finalizar todas o parte de las actuaciones contempladas en la ATE y acredite que ello es debido a causas que no le son imputables, así como el periodo a que se extienden dichas circunstancias; teniendo en cuenta que la prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo inicial de ejecución total".

El Valencia aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición a Conselleria o un recurso contencioso-administrativo al TSJCV. Mientras tanto, la fecha límite continúa fijada en el 17 de agosto de 2025.