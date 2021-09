Cuatro días tan solo para que el Valencia CF reciba al Real Madrid en Mestalla ante, presumiblemente, 29.000 aficionados. Los chicos de Bordalás se juegan el liderato ante los blancos y Guus Hiddink, histórico entrenador del Valencia y del Real Madrid, ha hablado de lo "fácil" que es para un entrenador preparar este tipo de compromisos.

Claves para enfrentarse al Madrid

"Hay que planificar bien tácticamente la estrategia del equipo en el entrenamiento y las charlas, pero en cuanto la motivación es un trabajo muy fácil porque la motivación incluso hay que frenarla para que no olviden su trabajo durante el partido. Van a tener mucha emoción y hay que controlarse en los grandes partidos". El holandés recordó la "tensión" que vivía en esos partidos en su etapa como entrenador.

Inicio prometedor con Bordalás

Hiddink habló sobre el buen inicio del cuadro de Mestalla esta temporada y la importancia que ello tiene para enfrentarse ante los de Carlo Ancelotti. "Esta temporada lo están haciendo muy bien. Ganaron 1-4 a Osasuna y esa victoria da mucha confianza para el partido del próximo domingo contra el Real Madrid".

¿Es posible un título del Valencia este año?

El exentrenador no se cortó e incluso se aventuró a admitir que este año un título del Valencia se antoja más "fácil" por las dificultades del Barça y la incógnita que es el Madrid. "Esperemos que el Valencia CF pueda luchar por el título esta temporada hasta el final. Vamos a pensar y creer que son capaces de ganar un título este año".

Como en Paterna en ningún sitio

Guus también habló de Paterna como su "casa preferida" por el nivel de las instalaciones y lo bien que se puede entrenar allí. "Me pasada ahí desde primera hora hasta la noche para ver a los jugadores de la Academia VCF. Cuando un club tiene una gran academia con talentos hay que darles oportunidades en el primer equipo. Si no no vale de nada tener una gran academia".

Recuerdo de Españeta

"Españeta era una gran persona. Él hacía su camino entre la plantilla y cuando no le gustaba alguna situación con el entrenador o con un jugador nos lo hacía saber con mucho respeto".