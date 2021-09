Gonçalo Guedes ha cambiado y también todo lo que pasa a su alrededor. El portugués se ha enchufado al Valencia después de un mercado de fichajes en el que se veía con un pie y medio fuera, ha recuperado la felicidad de la mano de José Bordalás y se ha vuelto a ganar al valencianismo como en sus mejores tiempos con actitud y fútbol. El '7' es otro.

La felicidad de Guedes en el Valencia también se ha traslado a sus familiares y amigos. Su padre es el mejor ejemplo. Rogerio Guedes está viendo feliz a su hijo y está disfrutando de su transformación a todos los niveles. Este viernes por la mañana ha compartido en su perfil de redes sociales la portada de SUPER en la que Gonçalo es protagonista bajo el titular: "Guedes se parte la cara". "Guedes se ha reencontrado y de estar con pie y medio fuera ha pasado a tener unos números que hablan por sí solos", dice la portada. El padre de Guedes lo comparte. Es más que un gesto.

Su guiño es importante porque Rogerio fue noticia en verano por unas polémicas declaraciones como consecuencia de la tensión del mercado y la frustración de la temporada pasada sin proyecto y con Javi Gracia en el banquillo. "Si no fuera por el club en el que está, los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. ¿Se irá? No sé. Allí no hay Champions, no hay Europa League. Él allí está de más", aseguró Rogerio en declaraciones a Antena 1.

