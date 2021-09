Quedan solamente dos días, pero el Valencia CF ya calienta motores de cara al partido contra el Real Madrid del próximo domingo. Uno de los líderes del vestuario como Gabriel Paulista ha hablado sobre el partido y el impacto de José Bordalás para los medios oficiales del club de Mestalla. Estas son sus reflexiones:

Están preparados para el partido

Siempre queremos estar en las mejores condiciones, tenemos ganas de que empiece el partido. Será un partido muy bonito. Más ahora con más aficionados en Mestalla. Ha sido una semana muy larga, de mucho trabajo y estamos muy bien preparados para hacer un gran partido.

Se prevé un ambientazo en Mestalla

Pasamos momentos complicados sin afición. Jugar a puerta cerrada es muy raro. Ahora estamos volviendo a la normalidad poco a poco. Ahora con casi 30.000 personas en Mestalla es otra cosa. Nosotros vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, crecer en cada partido y junto con la afición seremos muchos mejores para cumplir nuestro objetivo de buscar los tres puntos.

Mentalidad de equipo ganador

Nuestra mentalidad es ser un equipo ganador, que no da un balón perdido. Da igual el partido que afrontemos, si es contra el primero o el último, tenemos siempre la mentalidad de querer ganar y estar siempre arriba. Estamos en el inicio del campeonato y tenemos mucha ilusión por seguir así. No es fácil tener los puntos que hemos logrado porque hemos jugado contra buenos equipos, pero hemos trabajado mucho en pretemporada para esto. Estamos demostrando cada partido, cada día y vamos a seguir creciendo.

Recogiendo los frutos del trabajo

Todo el sacrificio, los esfuerzos que hicimos en una buena pretemporada ahora nos está sirviendo mucho. Nos está ayudando a volar. Ese es el camino. Hay que seguir así, trabajando fuerte y demostrar en cada partido que somos el Valencia CF, que el Valencia CF es un club muy grande, y que cada jugador sepa que es un jugador de un nivel alto. Tenemos que enfrentarnos a equipos como el Real Madrid de igual a igual. El domingo haremos esto y buscaremos los tres puntos.

Análisis del Real Madrid

El Real Madrid siempre es el Real Madrid. Cada año lo demuestra. No será un partido fácil, pero para ellos tampoco será fácil. Vamos a hacer las cosas para ponerles las cosas complicadas y que se vea un espectáculo. Vi su partido contra el Inter y parecía que no estaba, que el Inter estaba mejor, pero al final ganaron 0-1. Hay que estar concentrado todo el partido porque si les concedes un pequeño espacio será muy complicado. Estamos preparados para esas dificultades que podemos tener y tenemos jugadores para eso.

Trabajo defensivo

Trabajamos mucho en la parte defensiva porque si estás bien defensivamente y tienes jugadores por delante como Gonçalo o Maxi, que es complicado que fallen goles cuando tienen ocasiones, te da confianza. Nos sentimos mejor cada partido. Pero no nos vamos a relajar. Tenemos que seguir así si queremos estar arriba y ser mejor cada día.

Efecto Bordalás

El Valencia CF siempre ha sido así. Ha tenido muchos jugadores guerreros. Bordalás es un entrenador que te aprieta, que no te deja relajarte ni un segundo. Ahora volvemos a ser lo que es este Club. Yo tampoco he estado en mi mejor nivel y ahora he vuelto a ser lo que soy. Quiero ser mejor, quiero aprender cada día con Bordalás. Habla mucho conmigo y me demuestra lo que soy y lo que puedo hacer mejor. Eso te da más confianza para trabajar y ser mejor en cada partido. Mis compañeros también. Omar acaba de llegar y demuestra que es muy buen futbolista. Estamos haciendo una buena pareja y podemos seguir creciendo en cada partido.

Lo importante es ganar

Ganar al Real Madrid no es fácil y no se consigue todos los días. Si estamos al 100%, conscientes de que será un partido muy duro, vamos en busca de la victoria y ojalá sea un partido como el de la temporada pasada, pero lo importante son los tres puntos. Si ganamos 1-0 no pasa nada.