El once tipo del arranque liguero valencianista sufrirá modificaciones debido a la lesión de Denis Cheryshev, que la sesión de entrenamiento previa al choque solamente salió para la charla del entrenador y volvió a retirarse a causa de que arrastra el esguince en la rodilla que se hizo en el duelo contra Osasuna. Sobre quién ocupará su puesto, José Bordalás no despejó las dudas en sala de prensa y afirmó que será mañana cuando se incline por una de las opciones.

Contra los navarros jugó Dimitri Foulquier delante de José Luis Gayà y posteriormente entró Hugo Duro, que se ejercitó en Mestalla con un aparatoso vendaje. Ahora deberá decidir si repite con el francés por delante del valenciano o si, por contra, da la posición de ataque a Gayà: "Es un jugador muy importante y en su posición natural nos da muchísimo. Es una posibilidad que juegue en diferentes posiciones, está capacitado".

El entrenador también se mostró muy satisfecho por la predisposición de sus futbolistas: "He hablado con los chicos y lo que quieren es ayudar al equipo, no les importa si tienen que jugar en una posición diferente a la habitual", razonó Bordalás. Además, también se refirió a Hélder Costa, futbolista que puede ocupar esa banda y único fichaje que no ah debutado: "Ha tenido menos tiempo que sus compañeros. Es una opción más. No la he comentado ya que no puedo comentarlas todas, pero sí, está trabajando bien y seguro que nos ayuda".