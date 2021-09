Hugo Guillamón cursa ingenieria biomédica en la Politécnica de València, pero esta noche afronta uno de los exámenes más difíciles de su vida contra el Real Madrid. El de l’Eliana se pone a prueba en su nueva posición de ‘6’ contra uno de los centros del campo hegemónicos de la última década.

Toni Kroos no estará por lesión, pero los planes de Carlo Ancelotti pasan por repetir el trivote de Champions contra el Inter de Milan con Casemiro, Fede Valverde y Luka Modric. Hugo ya tiene consignas: tendrá menos posesión de balón que otros días, pero será muy importante en la contención defensiva y en la salida limpia de las transiciones rápidas. Su primer pase puede ser decisivo. También será clave no cometer pérdidas sobre todo por dentro. Prohibido. Benzema y Modric están acostumbrados a penalizar cualquier error no forzado.

Hugo lo sabe. Por experiencia propia. Guillamón recuerda el marcaje al francés como el más exigente de su carrera. «Es top mundial... siempre tienes que estar muy atento, porque a la que te despistes te la lía, te hace un gol, te hace una jugada que es asistencia». Hugo tendrá que multiplicarse. Es su partido.

Condiciones "magníficas"

El joven futbolista (21 años) tiene toda la confianza de José Bordalás y de todos sus compañeros. El técnico cree que tiene condiciones para ser un «magnífico» mediocentro deportivo y está convencido de que hará «un gran partido». «Es una posición nueva para el chico. Por las necesidades del equipo y porque creo que tiene condiciones para ser un magnífico jugador, veremos mañana si está preparado. Es muy receptivo, gran persona que quiere mejorar y aprender. Cuando uno tiene una buena predisposición para mejorar y aprender, Hugo va a crecer y será importante. En la selección jugó de central pero nos está ayudando mucho. Mañana (por hoy) hará un gran partido», decía el entrenador en sala de prensa.

Proceso de adaptación

Hugo se encuentra en pleno proceso de adaptación a su nueva posición. Lo está desde el primer día de la pretemporada. Bordalás lo vio desde un principio como mediocentro defensivo. De ahí, que le colgara el dorsal ‘6’ a la espalda en verano llegara o no el ansiado fichaje del ‘stopper’. Aquello fue toda una declaración de intenciones. El técnico ha apostado de inicio por Guillamón siempre que ha estado disponible. Solo se perdió el partido de Granada por sanción. El resto los jugó en el once titular: 9 de 9 puntos contra Getafe (expulsado en el minuto 3), Alavés (68’) y Osasuna (90). Es uno de sus intocables.

Se lo ha ganado con más aciertos que errores. Bordalás sabe que Hugo tiene mucho margen de mejora y que va a ir a más a lo largo de la temporada cuando se vaya asentando en el centro del campo. También lo asume el jugador. «Creo que aún puedo mejorar mucho». Es una cuestión de tiempo. De momento, el jugador da pasos adelante en cada una de sus actuaciones. A la espera de lo que pueda suceder en el mercado de invierno (Mauro Arambarri sigue en la agenda), Guillamón tiene la oportunidad de seguir creciendo como centrocampista, quitarse la etiqueta de solución provisional y convertirse en una apuesta de presente y futuro en el doble pivote.

Agradecido a Bordalás

Hugo está agradecido a Bordalás por la confianza y lo único que pasa por su cabeza es darle la razón en el campo. «Bordalás es exigente, exprime a los jugadores y estamos todos enganchados. Con el nuevo míster y los nuevos jugadores definimos cómo queríamos jugar y está yendo bien pero aún queda mucha Liga», comentaba en Onda Cero. Su reto inmediato es ganarle al Real Madrid. «El Madrid siempre es un gran equipo pero nos centraremos en lo nuestro que seguro podemos sacar los tres puntos».