19·09·2021 23:43

ENTRADA DE CASEMIRO

"No he visto ninguna jugada. Me han comentado que la entrada sí ha sido bastante dura. No puedo valorarla por qué no la he visto repetida. Tampoco el gol de Benzema. No puedo opinar en estos momentos. La fatiga, el cansancio, el esfuerzo y proteger el resultado nos ha metido atrás. Hemos dejado sacar centros como en la jornada del primer gol y nos sor prendieron con ese remate. Giorgi sale un poco tarde y nos hacen el 1-2. No hemos sabido interpretar esos momentos, quizá no lo hemos sabido hacer contra un rival como el Real Madrid"