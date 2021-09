¿Roja a Casemiro? Es otro de los temas polémicos de partido de Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid y ha sido uno de los grandes debates del programa televisivo El Chiringuito. El mediocentro blanco toca balón y luego arrolla a Maxi Gómez, que quedó tendido en el césped visiblemente dolorido. La excesiva dureza de la entrada pone en cuestión la tarjeta amarilla que mostró el colegiado González Fuertes. ¿Debió ver Casemiro la roja directa por su forma de dejar la plancha con las dos botas en la espinilla del delantero?

Rafa Guerro, exárbitro y habitual comentarista del citado programa, se decanta "estoy más cerca de la roja que de la amarilla" mientras que el periodista Juanfe Sanz se mantiene en "para mí es más amarilla". El debate fue intenso.

Casemiro no dejó de repetir que no había tocado al jugador al delantero valencianista. La polémica llegó a tal extremo que incluso Edu Aguirre y Jota Jordi recrearon en directo la jugada.