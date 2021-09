Las redes sociales estallaron con los comentarios de Jorge Valdano y Roberto Carlos en Movistar durante la retransmisión del partido del domingo en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid. Es la gota que ha colmado el vaso para un sector muy amplio de los espectadores, que no les gustan sus opiniones con un gran acento madridista. "Roberto Carlos y Valdano de comentaristas. Se llama Movistar LaLiga porque Real Madrid TV estaba cogido", es uno de los comentarios más repetidos.

Llamó la atención popular el comentario de Roberto Carlos tras la entrada terrorífica de Casemiro a Maxi Gómez, con los tacos por delante, que no le supuso la expulsión, pero si lo hubiera hecho tampoco hubiese pasado nada. El exlateral izquierdo merengue apuntó que la jugada era un "balón dividido" y que "el césped está mojado" para excusar la acción de su compatriota. Por su parte, Jorge Valdano aseguró que no era falta, "toca la pelota clarísimamente". Roberto Carlos tuvo más comentarios que en los que dejaba claro su falta de objetividad, como recriminar a los jugadores del Valencia que "se tiran siempre", y unas risitas cómplices con Jorge Valdano tras el gol de Benzema en los últimos minutos que suponía la remontada 'in extremis' del Real Madrid.

"Cuando Hazard lesiona a Thierry, Roberto Carlos comenta q se alegra de q el lesionado sea Correira y no el jugador del Madrid". "Es terrible escuchar un partido comentado por Valdano. Sólo cita jugadores del Madrid. Maravillosos, los mejores técnicamente, cuando hacen falta es porque los rivales no deberían estar ahí". "La retransmisión con Valdano y Roberto Carlos es de auténtica vergüenza. Parece que el Valencia es un equipo extranjero"... son algunos de los comentarios de los seguidores en las redes sociales.