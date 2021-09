La peor noticia que ha dejado este fin de semana han sido las lesiones que han golpeado al Valencia CF. José Luis Gayà no pudo ser de la partida por molestias en los isquios y tanto Carlos Soler como Thierry Rendall tuvieron que abandonar el terreno de juego antes de la media hora por problemas físicos. José Bordalás habló sobre los tres en sala de prensa: "Obviamente son dos jugadores importantes en el equipo. Ya habíamos tenido la semana pasada la lesión de Chersyhev, ayer la de Gayà, y nada más empezar el partido otra vez. Te limitan el transcurrir y el desgaste del equipo. Hasta mañana con las pruebas no sabremos el alcance de las lesiones. Parecen musculares. No podemos decir nada".

La presencia de los tres en los próximos duelos, por tanto, es duda hasta que se conozca el alcance de sus respectivas dolencias. Gayà fue baja desde el principio porque ayer sintió molestias isquiotibiales -distintas a las de la lesión que padeció con la Selección Española, que fue en el sóleo-. Carlos Soler fue el primero en abandonar el campo después de dolerse tras una acción de Casemiro y tratar de seguir a la fuerza, pero el dolor no le dejó continuar. Thierry, por último sintió que el dolor no le iba a dejar seguir de manera inmediata y se marchó en el 23.