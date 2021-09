El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha comentado este martes en rueda de que prensa que el Valencia, su rival , "evidentemente, es un grandísimo equipo, con un entrenador nuevo, una energía nueva y jugando un partido a la semana".

Para Lopetegui, supone "un matiz importante no tener la exigencia de Europa", por lo que el Valencia "será un candidato para estar arriba, sin duda", gracias también al trabajo de José Bordalás, a quien tildó de "buen entrenador: lo lleva demostrando años, ahora está en un club con más posibilidades y empezó fantásticamente", dijo.

El preparador vasco aseguró que no se "acordaba de la polémica pasada" con el técnico valenciano, pues fue "en otra temporada y con otro equipo", así que "en absoluto" tiene "ningún problema con Bordalás".

Los sevillistas pretendieron durante el verano al atacante portugués Gonçalo Guedes, pero Lopetegui no quiso referirse a ello porque "el mercado ya ha pasado" y "esas preguntas eran para Monchi", si bien resaltó que el jugador valencianista es "un excelente futbolista, de talla mundial".

El técnico sevillista afirmó que su equipo está "en la línea de competir con ilusión y gana de enfocar el partido de mañana, que será atractivo", aunque admite que aún debe "mejorar en muchos aspectos", porque "en la jornada cinco, queda todo por delante y la pretemporada fue como fue".

"Llevamos cuatro partidos, dos ganados, dos empatados y nos falta uno. Hemos hecho cosas buenas, otras menos buenas. No digo que no estemos frescos pero tenemos un margen importante de mejora, como todos los equipos. Es importante competir cuando no damos nuestra mejor versión", concluyó Julen Lopetegui.