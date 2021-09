La situación de Toni Lato en este inicio de temporada no ha sido la que al jugador le hubiera gustado. El canterano se lesionó en pretemporada y su estado físico se fue complicando hasta el punto de no poder estar preparado para el inicio de la competición. Con Lato ya al cien por cien, tanto en El Sadar ante Osasuna como en Mestalla ante el Real Madrid, Bordalás dejó claro con sus decisiones que, en estos momentos, el de La Pobla de Vallbona estaba un pasito por detrás de jugadores como Foulquier y Hugo Duro para ser una alternativa en esa banda izquierda ahora huérfana con la lesión de Gayà. Sin embargo, con tanta lesión, Lato tuvo su oportunidad el pasado domingo y la realidad es que la respuesta fue magnífica. A muy buen nivel en defensa y cauteloso en ataque.

Su buena actuación podría haber cambiado ligeramente su 'status' en el equipo y Bordalás habría dado una pista sobre la presencia de Toni en el once titular ante el Sevilla mañana. "En principio no podemos pensar en los que no están, sino en los que están y buscar solución. Lato, en líneas generales y salvo el tramo final porque era su primer partido, estuvo a un gran nivel. Él lo sabe. En principio no hay porqué dudar de su nivel en Sevilla. Buscaremos la mejor solución para que le acompañe alguien en esa banda a Toni Lato".

Otro jugador que aún no se ha adaptado al cien por cien al equipo debido a su corta estancia aquí es Marcos André. El míster confía en el tándem Maxi-Guedes y de momento no ha sacado a ninguno del once. El brasileño se ha tenido que conformar hasta ahora con cortas apariciones en el segundo tiempo. El difícil panorama de las lesiones invita a pensar que un futbolista por el que se hizo un gran esfuerzo podría tener su oportunidad en el once. "Es una posibilidad. Él llegó esta temporada. Apostamos por Maxi y Guedes que han estado a un gran nivel. Yo hablo mucho con él. Está ilusionado y trabajando para ayudar al equipo. El jugador que no participa y tiene pocos minutos tiene que estar preparadísimo. Está listo para cualquier situación. Es una posibilidad, claro".