Gabriel Paulista no se escondió y ejerció como uno de los líderes del Valencia CF en los micrófonos de Movistar LaLiga al término del partido a pie de campo. El jugador se mostró autocrítico con los goles recibidos: “hemos fallado en los tres goles”. No obstante el hispano brasileño quiso mirar ya al futuro tras dos partidos perdidos y emplaza al equipo a “recuperar los puntos perdidos” en los próximos dos compromisos ligueros.

- Mal inicio de la primera parte

“Hemos hablado antes del partido que teníamos que salir concentrados el máximo posible, pero los pequeños detallles contra equipos así no puedes fallar. Claro, en los tres goles hemos fallado y ellos no perdonan. Hemos intentado recuperar el inicio de primera parte y no fuimos capaces”

- Llegaban muy cómodos

“El Sevilla tiene buen equipo, sabe jugar muy bien con el balón. No podemos regalar nada. El primer gol hacemos un cambio de orientación con el equipo todos desordenados y nos pillan. El segundo el balón bota dentro del área, central, portero, da igual, es un fallo, no apuntamos a uno. Es de todos. El tercer gol también, otro fallo. Es el inicio de temporada todavía nos queda mucho por mejorar y seguramente vamos a mejorar y trabajar duro para el siguiente partido que también es complicado”

- Bordalás en el descanso

“El míster siempre nos pide entrar con el máximo nivel de atención posible. Contra Osasuna también fue igual, no entramos igual y sufrimos. Si tu en una liga como esta no entras fuerte, te penaliza y más contra equipos fuertes como el Sevilla. Ahora nos toca recuperar en poco tiempo y también recuperar los puntos pérdidos en estos dos partidos”