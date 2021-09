Toni Lato se pasó por los micros de VCF Media para analizar la situación del equipo tras caer por tres goles a uno en el Sánchez Pizjuán, lo que supuso la segunda derrota del equipo en lo que va de curso tras un buen arranque. El lateral es consiente de la situación en la que se encuentra el Valencia, pero no quiere pensar en el pasado y ahora solo mira al Athletic.

Los errores fueron los grandes culpables de la derrota en Nervión. José Bordalás remarcó este aspecto en sala de prensa y Lato siguió la línea del entrenador en este sentido de no permitir, "sabemos las cosas que hicimos mal contra un rival de entidad. En el fútbol profesional no puedes cometer esos errores". A pesar de ello, no mira al pasado y ya piensa en el conjunto bilbaíno para volver a la senda de la victoria, "tenemos que ver lo que no hicimos bien, lo que hicimos bien y mirar hacia adelante, siempre corrigiendo lo que no se hizo bien y sabiendo que tenemos que ser un equipo desde el minuto 1 hasta el 90. Tenemos que hacer un partido muy completo para quedarnos los tres puntos", declaró el canterano.

El varapalo fue duro con tres goles en los primeros 22 minutos de juego, y más tras la dolorosa derrota ante el Real Madrid en Mestalla en los últimos compases del partido, aunque aseguró que "la confianza está intacta". "Confiamos al 100%. Vamos a salir concienciados de que los tres puntos se tienen que quedar aquí. Tenemos muchas ganas de revertir esta situación", afirmó contundente.

El Athletic, próximo rival, perdió su último partido en San Mamés por un gol a dos frente al Rayo. "Es un rival fuerte, muy físico, que viene de perder contra el Rayo, pero que estaba en un buen momento de forma. Ha sido una semana de tres partidos, hay que descansar ahora y estar lo mejor posible para el sábado, y competir de tú a tú como sabemos". Aunque esta vez será en Mestalla, frente a la su gente, "en casa y con nuestra afición apoyándonos al 100%, lo necesitamos. Cuando la afición está con nosotros es un privilegio y por supuesto que los necesitamos, todos juntos vamos a quedarnos con los tres puntos el sábado".

Tras debutar esta campaña frente al Real Madrid sustituyendo al lesionado Correia, y después de disputar los 90 minutos frente al Sevilla, el valenciano habló de su situación dentro del equipo, "tuve la oportunidad y he tratado de ayudar al equipo en todo lo que puedo. Es una semana exigente, jugando 3 partidos en 6 días. Llevaba tiempo sin jugar, pero trato de prepararme lo mejor posible para ayudar al equipo", sentenció.