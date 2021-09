Maxi Gómez no pasa por su mejor momento, al menos en el apartado goleador. El uruguayo solo ha visto puerta en uno de los seis partidos disputados hasta la fecha y la sensación que desprende es la de que está aportando menos que lo que un futbolista de su talla puede darle al equipo. Sin embargo, cuenta con la confianza absoluta de Bordalás, pues ha sido titular en todas las jornadas y tan solo se ha perdido los últimos once minutos del encuentro ante el Real Madrid. El míster lo 'mima' y antepone el trabajo del delantero a cualquier otra cosa. "Está rindiendo a un gran nivel. Aunque haya hecho solo un gol, hay que quedarse con su trabajo. Trabaja, presiona y le da desahogo al equipo. Trabaja francamente bien. Yo siempre pondré en el once a los que considero que son los mejores para ese partido", argumentaba el técnico alicantino.

Toque de atención a Racic, Costa y Yunus

Otros futbolistas no han corrido la misma suerte que Maxi. Bordalás se refirió a "decisiones del entrenador" para justificar el escaso protagonismo de futbolistas como Uros Racic y Helder Costa. "Deben alcanzar un mayor nivel para competir. Están trabajando bien y contamos con ellos".

Yunus Musah sí está contando con más oportunidades, sobre todo desde el aluvión de lesiones de la jornada ante el equipo de Ancelotti. Sin embargo, Bordalás le corrige constantemente durante los partidos, sabe de sus cualidades y las destaca, pero también le incita a mejorar sus debilidades. "Musah tiene que trabajar al espacio, los rivales saben que hace buenas conducciones y por eso lo neutralizaron. Las indicaciones iban en torno a que progresara", concluyó el técnico.