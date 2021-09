El técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, ha comparecido en sala de prensa en en la previa del Valencia CF–Athletic club correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2021-22. El entrenador reconoce que volver a Mestalla por primera vez será muy especial para él. "En lo emocional, es diferente para mí a todos los demás. Es la primera vez que voy a València, a Mestalla y será complicadillo, sí". Estas fueron sus palabras cargas de nostalgia:

SU VUELTA

"Mañana en lo deportivo es un partido como cualquier otro. No hay diferencia. Defiendo al Athletic y como tal tendré la misma intención que cualquier otro. En lo emocional, es diferente para mí a todos los demás. Es la primera vez que voy a València, a Mestalla y será complicadillo, sí. Pasamos dos años extraordinarios a nivel profesional, conseguimos grandes resultados, nos clasificamos dos veces para la Champions, ganamos una Copa del Rey, unas semifinales de Copa y de Europa League... Son grandes momentos con unos jugadores a los que estoy agradecido y con una afición que me trató increíble, incluso con una etapa complicada el segundo año. Todo entrenador que va a cualquier sitio sueña lograr los objetivos que logramos y a la vez tener el cariño de la afición.

SU CESE

"Mi destitución fue sorprendente, pero es pasado. Creo que tengo seguro que bastantes defectos y algunas virtudes. Y entre las virtudes que tengo es que no tengo rencor. Los momentos suceden, se afrontan y luego vives el presente. Del pasado no vivo. Y cuanto más recuerdas al pasado es para quedarte con lo bueno. Llega un dirigente, toma la decisión de destituir a un entrenador... pero creo la opinión generalizada es que era algo que no correspondía y por lo que lo que fue una sorpresa para todos y a partir de ahí a seguir con lo siguiente."

BORDALÁS QUIERE SALUDARTE

"El pasado es pasado. Me considero una persona educada y corresponderé al saludo de Bordalás porque así debo hacerlo como persona y porque es como me educaron mis padres. Representamos ambos a dos grandes instituciones y en mi caso añadido yo estuve allí dos maravillosos años. Así que mi saludo será correspondido"

EL VALENCIA

"El Valencia superó al Real Madrid en 80 minutos y desde mi punto de vista no mereció perder. Luego jugó contra el Sevilla. Y luego ha tenido futbolistas ciertos relevantes que se han lesionado que conozco bien y que son buenos futbolistas, pero el Valencia es un equipo competitivo que arrancó muy bien la competición y marcó en todos los partidos. El Valencia ha tenido una evolución positiva importante con respecto a las dos temporadas anteriores"

MESTALLA

"Sé como es Mestalla con su equipo cuando está contenta y ahora lo está y eso hace que la dificultad es grande, pero nosotros vamos con toda la ilusión y convencimiento de que vamos con la ambición de jugar".

EL PARTIDO

"Los errores son una parte del juego. El acierto en los detalles y en las áreas decidirá el partido mañana. Será un partido igualado, intenso y no sé si rápido o no porque no es lo mismo jugar a las nueve que a las cuatro porque a esa hora va a pegar una 'torrada' buena. Se esperan temperaturas altas. Creo que la igualdad será la nota predominante y el acierto decantará el acierto para un lado o para el otro"