Gabriel Paulista se ha convertido en el único jugador del Valencia CF que ha disputado íntegros los siete encuentros de Liga que su equipo ya ha disputado en la actual temporada, puesto que su compañero, el portero Giorgi Mamardshvili, que hasta el encuentro de este sábado también había jugado completos todos los partidos, no fue alineado frente al Athletic Club, dando paso a Cillessen en el once inicial. Hay otros compañeros que han participado en todos los encuentros, pero que no los han disputado completos. Es el caso de Gonçalo Guedes, Maxi Gómez, Omar Alderete y Daniel Wass.

Hasta el momento, el técnico del Valencia, José Bordalás, ha utilizado veinticinco jugadores, de los que uno, Rubén Sobrino, ya no está en el club al haber marchado cedido al Cádiz.

De entre todos ellos, Hugo Guillamón no ha jugado en todos los encuentros por una expulsión, circunstancia que puede darse en el próximo partido si no se acepta el recurso que el club va a presentar por la primera de las dos amonestaciones que el jugador vio ante el Athletic Club y que propiciaron su expulsión.

Otros titulares fijos en el tramo inicial de la Liga como Thierry Correia, Carlos Soler, José Luis Gayà o Denis Cheryshev, no han jugado en todos los encuentros, aunque solo dejaron de hacerlo al lesionarse, mientras que Hugo Duro, Dimitri Foulquier y Marcos André han entrado en los planes del técnico desde su incorporación en los momentos previos al cierre del mercado de verano, aunque no siempre han sido titulares.