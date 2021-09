Se puede ser aficionado del Valencia CF en cualquier punto del mapa. Al menos así lo atestiguan las palabras de otro aficionado valencianista de fuera de España y que también es una de las perlas del fútbol sueco.

Williot Swedberg, de 17 años, es uno de los jugadores con más proyección de la liga de Suecia. Swedberg juega en el Hammarby con el que ya ha disputado 11 partidos en Primera División con un gol y una asistencia en su haber. El joven mediocentro ya está llamando la atención de los grandes de su país así como de Europa.

Sin embargo Swedberg se ha convertido en noticia entre el valencianismo por sus declaraciones en una entrevista en SportExpressen al preguntarle por el supuesto interés del Barcelona en él: “Es divertido escuchar ese interés. El Barcelona no es un club cualquiera, pero estoy concentrado en el Hammarby. No le diría que no al Barcelona, pese a que el Valencia CF es mi equipo favorito en España. Todavía no estoy a ese nivel”.

El sueco también ha sido relacionado con otros equipo importantes del viejo continente como el PSV Eindhoven o el Ajax.