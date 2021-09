El presidente del Valencia CF ha vuelto a hacer unas declaraciones polémicas. Esta vez Anil Murthy ha hablado sobre el periodismo y el trabajo de los periodistas, en el marco de la presentación de una acuerdo con la UCH CEU.

“Un autoproclamado periodista en un periódico en decadencia dijo audazmente: ‘como periodista quiero preguntar el porqué de las cosas, principalmente por mi higiene mental’. Creo que tiene razón. Los periodistas deben hacer preguntas, analizar, interpretar e informar. Desafortunadamente este periodista en particular se hace a sí mismo sus propias preguntas y se inventa en su cabeza sus propias teorías para su propia higiene mental. Lo que esperamos de ellos es que hagan las preguntas adecuadas, a las personas adecuada y que pregunten en beneficio del público y no en beneficio de sus patrocinadores, ni de sus egos. Este fenómeno no es nuevo y ha aumentado el nivel de desconfianza del público hacia gran parte del mundo periodístico. Una clara señal de desconfianza es en parte la drástica caída de los ingresos por ventas y por publicidad que han sufrido los medios de comunicación. El ‘clickbait’ ha sido la respuesta de muchos para ganar audiencia".

Por otro lado Anil Murthy también asegura que el público "no es tan idiota como ellos creen" y destaca el papel de las redes sociales: "Las redes sociales han reducido las barreras de estos para que un aspirante de periodista, pretenda serlo. Hay un dicho. La gente malvada crea rumores, los tontos los esparcen y los ignorantes los consumen. Las redes sociales también se pueden usar en contra de esos difusores del ‘clickbait’ y los rumores. El público no es tan idiota como ellos creen. Simplemente trasladar los viejos trucos a las redes sociales no funcionará. Esto explica por qué fracasan muchos proyectos de medios online, el público en general exige calidad, no una gran cantidad de noticias polémicas y de ‘clickbait’. Ser periodista en la era actual de la conectividad ultra rápida es muy difícil y la carrera puede terminar muy rápido”.

Esta no es la primera ocasión en la que el presidente del Valencia CF crea polémica entre el valencianismo por sus palabras o por sus gestos. Por ejemplo cuando mandó callar a la afición de Mestalla cuando pitaban por la gestión del club.

También la entrevista en The Athletic fue polémica por las declaraciones de Anil Murthy. En ella el presidente del club indicaba que un entrenador “debe ejecutar las instrucciones de Lim como un funcionario" por ejemplo o la valoración que hacía de su gestión “Me pongo un 8. No por los resultados, sino por la valentía que he tenido para seguir en la dirección que habíamos decidido”.