El próximo partido del Valencia CF de liga en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz de Álvaro Cervera podría ser el primero de la temporada en el que José Bordalás no pueda contar con Maxi Gómez. Hasta ahora, el técnico le ha dado confianza absoluta al delantero a pesar de su escaso acierto goleador. Sin embargo, la torpe expulsión sufrida el pasado sábado ante el Athletic Club de Bilbao en Mestalla, convierte en una incógnita la presencia del uruguayo en el próximo compromiso liguero y pone a Bordalás en un brete, pues el míster aún no le ha dado la oportunidad (de inicio) a ningún otro ‘9’. A pesar de la expulsión, la posibilidad de que Maxi pueda jugar ante el Cádiz aún está abierta, ya que el Valencia decidió recurrir a la primera tarjeta amarilla que el delantero vio en el partido y que, posteriormente, acabó costándole la expulsión. El club blanquinegro la considera exagerada y ahora la pelota está sobre el tejado del Comité de Competición, que decide hoy si mantienen o no la tarjeta al delantero del Valencia. O lo que es lo mismo, el cuadro de Mestalla sabrá hoy si puede contar con Maxi para el vital partido ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Bordalás fue el primero que se reveló contra la amonestación, tachándola de una decisión desmedida en la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo sacó un punto ante los de Marcelino. La realidad es que Maxi no atraviesa por su mejor momento en el Valencia CF, por lo menos en cuanto al nivel goleador del joven de 25 años, pero aún así es el ‘9’ del técnico alicantino y da la sensación de que lo será en Cádiz si finalmente Competición ‘salva’ al delantero. Su único gol en las siete jornadas disputadas hasta ahora no parecen ser una razón con el suficiente peso como para que Bordalás decida dejarle en el banquillo. Es más, lo ‘mima’ en cada rueda de prensa y destaca constantemente su trabajo más allá de los goles.

Las alternativas al '9'

El reciente estreno goleador de Marcos André con el Valencia lo convierte en la opción con más fuerza para sustituir a Maxi en caso de que Competición falle en contra de la petición del club. Cambiar de posición a Hugo Duro y colocarlo de ‘9’ es otra opción sobre la mesa, aunque parece complicado por la ausencia de un banda izquierda con la confianza del míster. La opción de ver a Vallejo de inicio parece poco probable.