Paco Roig, que fue presidente del Valencia durante cuatro años, ha abierto la caja de pandora en una entrevista concedida al El Mundo en la que habló de cómo debe ser un presidente comparado con como lo es Peter Lim, sobre su tiempo como presidente del club valencianista y sobre su odio hacia el Real Madrid, entre otras cosas.

Paco cree que el 99,9% de los presidentes están en su puesto por el dinero, pero que después hay que querer aunque sea un mínimo al club y a su afición, “a excepción del dueño del Valencia”, dijo el expresidente haciendo referencia a Peter Lim. “No sabe ni lo que es el Valencia y sólo está para llevárselo con su amigo Jorge Mendes, añadió

Al empresario cuando le tocó hablar sobre presidentes sobre todo tuvo palabras para Jesús Gil y Florentino Pérez. Sobre el primero relató algunas de sus locuras y sus estafas, y sobre el actual dirigente blanco explicó que él sí que “quiere al Real Madrid, pero está ahí para construir puentes y lo que sea”.

Y sobre el club que dirige Florentino, lo cierto es que el mayor de los hermanos Roig no tuvo buenas palabras. “El Madrid para mí es una mierda. ¿Club señor? Mis c...”, explicó enfadado Paco al relatar cómo le pegaron una paliza en su salida del Bernabéu y al ver como el Real Madrid ni se dignó a llamarle para ver cómo estaba.

Pero Paco no se quedó ahí al hablar sobre el Madrid y sus exjugadores, aunque está vez se dirigió a aquellos que han pasado del campo a los platós. “Todos los comentaristas son del Madrid, hay un ejército de Florentinos. A Roberto Carlos ya me dirás para que lo han fichado si no se le entiende”, concretó.

“Mi hijo se hizo del Atlético y casi lo mato, pero eso mejor que lo otro”, bromeó dejando ver que no solo se mete con el club blanco. El padre de los Roig era del Valencia y este llevaba a sus hijos a Mestalla, razón por la que les apasiona tanto el deporte. “Mis hermanos y yo queríamos estar en el deporte. Nos apasionaba. El fútbol es un sentimiento”, señaló Paco.

Por último, también hablo de su paso por el Valencia y de cómo justo después el club comenzó a ganar títulos. Roig asegura que la base ganadora del título la puso él con ciertos refuerzos clave. “Yo fiché a Carboni, el Piojo López, Angloma, Djukic…”, dijo el expresidente.

Y dejando de lado a los jugadores, también quiso hablar sobre algún entrenador con el que se llevaba a matar como es el caso de Valdano o de Luis Aragonés. ”Con todo el cariño, Luis Aragones era un hijo...”, relató Paco dejando ver como al exentrenador le podía el dinero.