Ni tanto ni tan poco. Eso decía Bordalás en la previa del Valencia-Athletic. "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan flojos", dijo sobre su equipo tras las últimas dos derrotas (Real Madrid y Sevilla).

Ante el Athletic en Mestalla tocaba reacción. Y no llegó. En realidad sí, pero no como quizás muchos esperaban. No fue el mejor partido del Valencia CF y aun así fue capaz de sumar porque este equipo nunca se rinde. Marcos André empataba en el descuento en la vuelta de Marcelino y el equipo rompió su racha de dos partidos sin sumar.

Ahora bien. ¿Dónde está el techo de este equipo y a qué aspira realmente transcurridas las primeras jornadas en LaLiga? Pues Josep Pedrerol lo tiene claro: ¡Puesto Champions!

El presentador de El Chiringuito así lo manifestó en un preguntas-respuestas de su Instagram. Y ojo, que no es la primera vez que menciona al club de Mestalla. Hace unas semanas se mojó y destapó su sueño más valencianista...