¿Qué pasa con Racic? Seguro que muchos valencianistas se están cuestionando la situación del serbio en el Valencia CF. El Valencia CF comenzó el mercado con la urgencia de fichar un futbolista para repartir minutos y subir la competencia en la medular. Entonces únicamente se contaba con Racic, Wass (que también puede jugar de lateral) y Soler.

Ahora bien, al técnico le interesaba sumar un '6' adicional para poder contar con el canterano como interior en determinadas qué situaciones. Finalmente no llegó y Bordalás reaccionó: adelantó la posición de Hugo Guillamón y acabó encontrar el 'fichaje del verano'.

El canterano está rindiendo a su máximo nivel en la medular, donde se ha afianzado. Lo había hecho con Soler y en el último partido, ante el Athletic, lo hizo con Wass por la ausencia del internacional (lesión). ¿Y qué ocurre con Racic? Era el teórico titular a principios de la pretemporada y apenas cuenta con 143 minutos de juego este curso.

La situación de Racic con Bordalás

Bordalás tanteó la situación de la plantilla al aterrizar en Paterna. Y fue entonces cuando confeccionó su once de garantías. En él no estaba Racic.

Desde la jornada 1 el serbio fue a remolque. Tuvo 21 minutos en el duelo ante el Getafe (1-0), fue titular ante el Granada (1-1), sus únicos 90 minutos al completo, y desde entonces fue desapareciendo de mapa. Ante Alavés tuvo 22 minutos (3-0), fue suplente ante Osasuna (1-4), tuvo 10 minutos ante el Real Madrid (1-2) y ya no jugó un solo minuto ante Sevilla y Athletic.

Bordalás no se casa con nadie y demuestra, por sus declaraciones, alinear a "los mejores jugadores" para cada partido. Aquellos que el técnico considera que han trabajado mejor o están mejor dotados para, por las características del rival, afrontar cada partido.

¿Por qué Racic no ha jugado?

Es evidente que el preparador no se casa con nadie pero, ante la falta de protagonismo a Racic le toca dar un paso al frente y hacer autocrítica. ¿Por qué no he jugado? ¿Qué debo mejorar para convencer al míster?

La reacción de Racic no ha sido otra que ponerse el mono de trabajo y hacer 'horas extra'. El serbio compartió en sus redes sociales una imagen del gimnasio adjuntando un mensaje: "Trabajo duro". No le queda otra. Ahora ese trabajo debe plasmarse en Paterna para volver a ganarse los minutos que ha ido perdiendo.