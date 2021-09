La mayor virtud de Hugo Guillamón no está en los pies. Ni en su privilegiada cabeza para ver el fútbol. Lo que verdaderamente le ha convertido en titular indiscutible del Valencia es la fortaleza mental y la capacidad que ha demostrado durante los últimos años para sobreponerse a las adversidades.

Hugo lo ha tenido todo en contra y, sin embargo, ha tenido la fuerza (y las ganas de triunfar en el Valencia) para superar obstáculos y convertirse en un auténtico especialista en revertir situaciones complicadas. Casi imposibles. Sus últimas temporadas siempre estuvieron repletas de piedras en el camino, pero por difíciles que se presentaron las cosas, Guillamón siempre salió adelante. Por encima del futbolista hay un luchador nato. Sus últimas temporadas, coincidiendo con su salto al fútbol profesional en 2019, están llenas de piedras en el camino.

Sin proyecto en el Mestalla

Temporada 19/20. Guillamón regresa del Europeo Sub-19 con el título bajo el brazo, pero sin oportunidades en el primer equipo. Arranca en el Mestalla, pero desaparece del filial por decisión técnica dos largos meses. El de l’Eliana empezó siendo suplente y acabó hasta en dos ocasiones convertido en descarte fuera de las listas de convocados. El Valencia no apostaba por él. Hugo llegó a noviembre convertido en un futbolista residual para el filial.

«Llegar a lo más alto solo depende de ti», escribió en sus redes sociales en aquellos meses difíciles. Lejos de bajar los brazos o empezar a mirar de reojo al mercado de invierno, siguió trabajando fuerte en busca de una oportunidad. El Villarreal-B-Mestalla de la jornada 11 cambió su suerte. Aquel día en un momento límite para su carrera brilló, se reivindicó y se consolidó llamando la atención de Albert Celades en el primer equipo.

Desconfianza del club

Hugo dio el salto al primer equipo, debutó en San Sebastián de la mano de Celades, pero el Valencia nunca tuvo un plan para el canterano. No había un proyecto. No se apostaba. La prueba es que durante mucho tiempo el club se debatió entre ofrecerle la renovación o no. La oferta que el entonces director deportivo del club, César Sánchez, le puso encima de la mesa fue un contrato de Mestalla. No existía el convencimiento por retenerlo.

Muchos equipos mientras tanto empezaron a llamar a la puerta del futbolista. Quedaba libre en junio y era un chollo. Sin embargo, Hugo esperó al Valencia con la misma calma y frialdad que exhibe dentro del campo. Quería triunfar en el Valencia y ni siquiera la desconfianza del club le hizo renunciar a su sueño. Guillamón llegó al final de temporada sin contrato. Lejos de romper y firmar por otro club, el futbolista dio el visto bueno para que el Valencia le ampliara dos meses el contrato y así poder finalizar la temporada post-confinamiento. A finales de julio, ya de vacaciones, renovaba su actual contrato hasta 2023 con una cláusula de 80 kilos.

Último central del Javi Gracia

Guillamón se convirtió en jugador de la primera plantilla a todos sus efectos, pero ni así tuvo el puesto asegurado. Se contemplaba una cesión. Finalmente, Hugo arrancó la temporada 20/21 en el primer equipo, pero con rol de cuarto central por detrás de Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby e incluso de un Eliaquim Mangala que fue titular en la primera jornada de LaLiga. El canterano estaba obligado a darle la vuelta a la tortilla una vez más. Y lo hizo. Hugo fue el segundo central con más minutos.

Cambio de posición

Y cuando parecía que el Valencia tenía central para rato, llegó José Bordalás. El técnico tuvo las ideas claras desde el primer minuto. El perfil de central de Hugo no se ajustaba a lo que quería. El alicantino vio en Guillamón las condiciones perfectas para ser mediocentro. Y Hugo, una vez más, cambió el chip y supo adaptarse a su nueva situación. Lo hará todo por triunfar en el Valencia. Ha quedado demostrado.