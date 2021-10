"Tenemos que mejorar en los partidos fuera de casa"

13:03

AUSENCIA DE MAXI Y MARCOS ANDRÉ

"No es una buena noticia. Maxi es un jugador que venía participando desde el comienzo de liga y jusot o no, teníamos esperanza de que le quitaran la tarjeta porque la acción fue muy clara. Todos la habéis visto. EL que golpea la pierna de Maxi es el rival. El club ha hecho sus correspondientes recursos y no llegaron a buen puerto. No podemos pensar en los que no están. Marcos André viene trabajando bien y tiene muchas posibilidades de jugar mañana".