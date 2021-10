José Guerra, director general corporativo de LaLiga, ha dado las claves de cómo se gestiona el límite salarial para los equipos. Esta semana han sido publicados los topes para cada club en la presente temporada. Una tabla en la que el Valencia CF ha caído a la última plaza con un límite de coste de plantilla de 30 millones de euros.

De esta manera Meriton y Peter Lim ya han movido ficha para equilibrar ese desfase económico del último ejercicio. El club hará una ampliación de capital para inyectar más dinero para ajustarse al desfase con el Fair Play Financiero tras la pérdida de ingresos por COVID-19.

En ese sentido José Guerra explica que se confluyen varios factores en la situación del Valencia CF: “En la temporada 20.21, el Valencia CF tiene, como consecuencia de esa pérdida de ingresos al salir de Europa y al no poder utilizar el mercado de transferencias -una medida que utilizan todos los clubes-, un exceso de coste de plantilla que es muy difícil de gestionar precisamente por esa ausencia de mercado. En otro mercado, con otra situación, podría haber abaratado su plantilla. Desgraciadamente, en la 20.21 no puede porque ese mercado está parado, no está activo, y eso complica aún más responder a la situación de falta de ingresos. Eso provoca un exceso de coste de plantilla motivado por la pandemia, ahí no hay ninguna razón imputable a la gestión del club. Como consecuencia, el Valencia CF tiene un exceso que no es sancionable, pero que tiene que recuperar en la temporada 21.22.”

Por otro lado el director general corporativo tilda como “tormenta perfecta” la llegada de la pandemia justo en el momento menos indicado para el club: “el final de la temporada 19.20 fue la tormenta perfecta y sobre todo la 20.21, en la que el equipo queda fuera de Europa y los estadios están cerrados, que son una fuente de ingresos muy importante como consecuencia de la gran afluencia de público que tiene, ya demás una ausencia de mercado de transferencias debido a la debilidad económica de todos los clubes en general. Esos tres factores se le unieron al Valencia CF y como decía ayer en la rueda de prensa fue la tormenta perfecta”

No obstante respecto a ese tope salarial que tendrá el Valencia esta temporada, Guerra afirma que “está vivo durante toda la temporada” y añade que “se puede mejorar de muchas maneras” ya sea por ventas en enero o mediante aportaciones de capital. En ese sentido desde LaLiga se muestran satisfechos por el paso que ha dado Lim para capitalizar el club: “ Es una demostración de apoyo a la parte deportiva y a la estabilidad de la entidad a medio y largo plazo. Es una gran noticia para el Valencia CF y para LaLiga porque asegura la estabilidad de un club muy importante para nosotros”

De hecho Guerra destaca la gestión del club antes, durante y después de la pandemia: “Siempre ha hecho una gestión responsable y cuando llegó la pandemia siguió haciéndola. La responsabilidad quedó demostrada al final de la temporada 19.20, al inicio de la 20.21, en el mercado de invierno, ahora… Los gestores del Valencia CF han gestionado el club de una manera responsable en todo este tiempo.

Por último desde LaLiga también han defendido el programa de LaLiga Impulso. La financiación económica que aportará CVC a los clubes está todavía por llegar pero es una herramienta clave para la viabilidad y el futuro de la competición: “Es un proyecto que los clubes están convencidos de que va a llegar a LaLiga a un nuevo nivel. Es casi LaLiga 3.0 gracias al desarrollo en facetas que eran importantes, pero que quizá hasta ahora no se le había prestado la atención necesaria porque estábamos centrados en temas audiovisuales, en la mejora de la situación financiera… Y ha llegado el momento de desarrollar las facetas digitales, comerciales o de experiencia en los estadios, que ahora tienen una relevancia que hay que atender en una tercera revolución de LaLiga”