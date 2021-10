Todos a una. El Valencia CF cierra filas de nuevo entorno a Mouctar Diakhaby y contra el racismo. El propio club ha lanzado un mensaje de apoyo en las redes sociales después de los pitos de la afición del Cádiz al valencianista cada vez que tocaba el balón.

Una situación desagradable para Diakhaby tras su denuncia de ese episodio racista con Cala. El propio Bordalás no se cortó y le reclamó a la grada que dejaran de pitar. Después en sala de prensa ha sido contundente y ha calificado de injusta la actitud de parte del Nuevo Mirandilla.

"Les decía que por favor dejaran de pitar. No hay motivo para pitarle a un chico por lo que haya pasado. En el fútbol pasan cosas y forma parte del pasado. Como profesionales también son personas y creo que no es justo. Respeto a todo el mundo, pero la actitud no ha sido justa", aseguró el entrenador del Valencia

Asimismo quiso felicitar a su jugador por el trabajo que ha realizado en un ambiente tan hostil contra él: “Hoy en un ambiente hostil con todo el campo pitándole y metiéndose con él ha estado francamente bien. Ha estado con un buen nivel de atención. Le felicito por qué no era fácil tocar el primer balón y que todo el campo te esté pitando. Ha estado sobresaliente"