Un partido para marcar tendencias. Para conocer si la trayectoria del Valencia remonta hacia la versión de las victorias ante Getafe, Alavés y Osasuna, o si el peaje costoso de la semana contra el Real Madrid, Sevilla y Athletic Club sigue prolongándose. El encuentro contra el Cádiz, esta tarde en el Nuevo Mirandilla toma forma de partido trascendente. También por las necesidades de un Cádiz que solo ha sumado una victoria en siete partidos y que ha perdido parte de la fiabilidad defensiva que le hizo firmar una tranquila permanencia la pasada temporada.

El conjunto de José Bordalás sigue sin contar con ninguno de sus lesionados, algunos de una importancia que va más allá de lo futbolístico, como Gayà y Soler, de un peso jerárquico y carismático considerable. El equipo supo plantar cara al Real Madrid, pese a la derrota, refugiándose en el voltaje emocional de Mestalla, cayó con estrépito en Sevilla, con tres goles en los primeros 21 minutos, y volvió a exhibir la cara más competitiva frente al Athletic. El punto cosechado tuvo un buen sabor de boca por las circunstancias, al empatar con un jugador menos sobre el campo tras la expulsión de Maxi Gómez. Los recursos para la suspensión de la primera tarjeta vista por el delantero uruguayo no han prosperado y no estará presente hoy en Cádiz. Su baja pesa, no tanto por su eficacia goleadora, sino por el trabajo de desgaste colectivo, muy valorado por Bordalás.

Su sustituto será Marcos André, que se presenta sumando estímulos al haberse estrenado ya como goleador valencianista, frente al Athletic, tras un fichaje que ha levantado expectativas por su coste. Las alas del equipo blanquinegro siguen heridas con las ausencia de Cheryshev y Thierry Correia.

Otro foco del encuentro será el regreso al Nuevo Mirandilla de Mouctar Diakhaby por primera vez después del incidente vivido en ese escenario en la pasada temporada, cuando acusó al jugador local Juan Cala de haberle llamado "negro de mierda". La palabra del central francés, que insistió reiteradamente en su versión, no fue suficiente y el caso fue sobreseído por LaLiga.

Sin muchas opciones de rotación ante el número de bajas, y a las puertas de un nuevo parón por selecciones, Bordalás volverá a repetir con los más habituales, al tiempo que algunos debates en el ‘once’ van perdiendo fuerza, como la titularidad de Jasper Cillessen, que frente al Athletic volvió bajo palos con muy buen tono y obligará a Giorgi Mamardashvili, la sorprendente sensación de la temporada en Mestalla, a seguir en el banquillo

El Cádiz llega con un entorno algo enrarecido, ya que los malos resultados se han enturbiado con la noticia de que varios futbolistas fueron vistos en una discoteca después de perder ante el Rayo. No obstante, a pesar de los malos números y contar con un solo triunfo (en Balaídos por 1-2), el equipo entrenado por Álvaro Cervera se ha mostrado capacitado para competir ante rivales de nivel. Tuteó a un Barcelona al que pudo haber ganado y arañó un empate frente al Betis. Es un bloque que, como se vio frente al Levante, rasca puntos en los minutos finales de partido.

En los gaditanos regresa a la convocatoria el central cabañalero Fali Giménez, ausente diez días tras lesionarse frente al Barcelona, mientras que no podrán estar los lesionados José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido.